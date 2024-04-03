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Путин встретился с ректором МГУ Садовничим - РИА Новости, 03.04.2024
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16:02 03.04.2024 (обновлено: 16:15 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/sadovnichiy-1937626153.html
Путин встретился с ректором МГУ Садовничим
Путин встретился с ректором МГУ Садовничим - РИА Новости, 03.04.2024
Путин встретился с ректором МГУ Садовничим
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил ректора МГУ Виктора Садовничего за работу, отметил, что в самые сложные времена университет под его руководством не... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:02
2024-04-03T16:15
политика
россия
владимир путин
виктор садовничий
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил ректора МГУ Виктора Садовничего за работу, отметил, что в самые сложные времена университет под его руководством не только выжил, но и развивался.Путин в среду провел встречу с Садовничим и поздравил его с юбилеем."Хочу уже неформально вас еще раз поблагодарить за вашу работу на благо российской науки, на благо российского образования. Вы и как ученый много сделали для России, и как организатор науки и школы высшего образования. В самые сложные времена Московский государственный университет под вашим руководством не только выжил, но и развивался", - сказал президент.
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политика, россия, владимир путин, виктор садовничий
Политика, Россия, Владимир Путин, Виктор Садовничий
Путин встретился с ректором МГУ Садовничим

Путин встретился с ректором МГУ Садовничим, который получил звание Героя труда

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий во время встречи. 3 апреля 2024
Президент РФ Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий во время встречи. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий во время встречи. 3 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил ректора МГУ Виктора Садовничего за работу, отметил, что в самые сложные времена университет под его руководством не только выжил, но и развивался.
Путин в среду провел встречу с Садовничим и поздравил его с юбилеем.
"Хочу уже неформально вас еще раз поблагодарить за вашу работу на благо российской науки, на благо российского образования. Вы и как ученый много сделали для России, и как организатор науки и школы высшего образования. В самые сложные времена Московский государственный университет под вашим руководством не только выжил, но и развивался", - сказал президент.
Президент Российского союза ректоров, ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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