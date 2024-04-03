https://ria.ru/20240403/sadovnichiy-1937626153.html
Путин встретился с ректором МГУ Садовничим
Путин встретился с ректором МГУ Садовничим - РИА Новости, 03.04.2024
Путин встретился с ректором МГУ Садовничим
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил ректора МГУ Виктора Садовничего за работу, отметил, что в самые сложные времена университет под его руководством не... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:02
2024-04-03T16:02
2024-04-03T16:15
политика
россия
владимир путин
виктор садовничий
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил ректора МГУ Виктора Садовничего за работу, отметил, что в самые сложные времена университет под его руководством не только выжил, но и развивался.Путин в среду провел встречу с Садовничим и поздравил его с юбилеем."Хочу уже неформально вас еще раз поблагодарить за вашу работу на благо российской науки, на благо российского образования. Вы и как ученый много сделали для России, и как организатор науки и школы высшего образования. В самые сложные времена Московский государственный университет под вашим руководством не только выжил, но и развивался", - сказал президент.
https://ria.ru/20240403/sadovnichiy-1937192797.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, виктор садовничий
Политика, Россия, Владимир Путин, Виктор Садовничий
Путин встретился с ректором МГУ Садовничим
Путин встретился с ректором МГУ Садовничим, который получил звание Героя труда
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил ректора МГУ Виктора Садовничего за работу, отметил, что в самые сложные времена университет под его руководством не только выжил, но и развивался.
Путин в среду провел встречу с Садовничим
и поздравил его с юбилеем.
"Хочу уже неформально вас еще раз поблагодарить за вашу работу на благо российской науки, на благо российского образования. Вы и как ученый много сделали для России, и как организатор науки и школы высшего образования. В самые сложные времена Московский государственный университет под вашим руководством не только выжил, но и развивался", - сказал президент.