Ректору МГУ присвоили звание Героя Труда
Путин присвоил ректору МГУ Садовничему звание Героя Труда
© РИА Новости / Светлана ШевченкРектор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда академику РАН, ректору МГУ им. М.В. Ломоносова Виктору Садовничему, соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
"За выдающиеся заслуги в области науки, подготовке высококвалифицированных специалистов и активную общественно-политическую деятельность присвоить звание Героя Труда РФ Садовничему Виктору Антоновичу...", - говорится в указе.
Академик РАН, ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий отмечает в среду 85-летие.
Виктор Садовничий - известный специалист в области математики, механики и информатики. Около 30 лет читает основные курсы лекций по математике "Математический анализ", "Функциональный анализ" на механико-математическом факультете МГУ. Он подготовил более 65 кандидатов и 15 докторов наук, среди которых ученые бывшей Югославии, Болгарии, Алжира, Египта и других стран.
Ученый - лауреат Государственной премии СССР (1989), Государственной премии России в области науки и техники (2001), премий правительства РФ в области образования (2006), (2012), науки и техники (2011). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (1999, 2005, 2009, 2019). Награжден также орденами Трудового Красного Знамени (1980, 1986), Александра Невского (2014), медалью Столыпина П.А. I степени (2024) и др.
Садовничий награжден многими иностранными орденами, в том числе: французскими "За заслуги" (командор, 1997) и Почетного легиона (командор, 2005); казахскими "Достық" 2-й степени (1998) и "Барыс" 3-й степени (2011); Франциска Скорины (Белоруссия, 2001), "Восходящего солнца" II степени (Япония, 2008), Дружбы (Вьетнам, 2018) и многими другими. Имеет министерские и ведомственные награды, награды Русской православной церкви.