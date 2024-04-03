https://ria.ru/20240403/sadovnichiy-1937530821.html

Ректору МГУ присвоили звание Героя Труда

Ректору МГУ присвоили звание Героя Труда - РИА Новости, 03.04.2024

Ректору МГУ присвоили звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда академику РАН, ректору МГУ им. М.В. Ломоносова Виктору Садовничему, соответствующий указ опубликован РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T11:45

2024-04-03T11:45

2024-04-03T12:05

виктор садовничий

общество

россия

владимир путин

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда академику РАН, ректору МГУ им. М.В. Ломоносова Виктору Садовничему, соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов."За выдающиеся заслуги в области науки, подготовке высококвалифицированных специалистов и активную общественно-политическую деятельность присвоить звание Героя Труда РФ Садовничему Виктору Антоновичу...", - говорится в указе.Академик РАН, ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий отмечает в среду 85-летие.Виктор Садовничий - известный специалист в области математики, механики и информатики. Около 30 лет читает основные курсы лекций по математике "Математический анализ", "Функциональный анализ" на механико-математическом факультете МГУ. Он подготовил более 65 кандидатов и 15 докторов наук, среди которых ученые бывшей Югославии, Болгарии, Алжира, Египта и других стран.Ученый - лауреат Государственной премии СССР (1989), Государственной премии России в области науки и техники (2001), премий правительства РФ в области образования (2006), (2012), науки и техники (2011). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (1999, 2005, 2009, 2019). Награжден также орденами Трудового Красного Знамени (1980, 1986), Александра Невского (2014), медалью Столыпина П.А. I степени (2024) и др.Садовничий награжден многими иностранными орденами, в том числе: французскими "За заслуги" (командор, 1997) и Почетного легиона (командор, 2005); казахскими "Достық" 2-й степени (1998) и "Барыс" 3-й степени (2011); Франциска Скорины (Белоруссия, 2001), "Восходящего солнца" II степени (Япония, 2008), Дружбы (Вьетнам, 2018) и многими другими. Имеет министерские и ведомственные награды, награды Русской православной церкви.

https://ria.ru/20240403/sadovnichiy-1937514106.html

https://ria.ru/20240121/sadovnichiy-1922616355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

виктор садовничий, общество, россия, владимир путин, мгу имени м. в. ломоносова