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Захарова осудила "румынизацию" жителей Молдавии - РИА Новости, 03.04.2024
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14:25 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/rumynizatsiya-1937588858.html
Захарова осудила "румынизацию" жителей Молдавии
Захарова осудила "румынизацию" жителей Молдавии - РИА Новости, 03.04.2024
Захарова осудила "румынизацию" жителей Молдавии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила политику "румынизации" в Молдавии, заявив, что молдавский язык существует и будет существовать. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:25
2024-04-03T14:25
в мире
молдавия
россия
кишинев
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила политику "румынизации" в Молдавии, заявив, что молдавский язык существует и будет существовать. "Вновь осуществляются попытки насильственной румынизации молдавского общества, демонтажа ее культурной, языковой самобытности, сопровождается подавлением инакомыслия, стерилизацией информационного пространства", - сказала Захарова на брифинге в среду. Кроме того, подчеркнула она, Кишинев повторяет сценарий демонизации России и насильственного разрыва отношений. По ее словам, подобная политика вызывает недоверие и открытое противодействие молдаван, которые дорожат своей национальной самобытностью, историей и культурой, а также помнят вклад РФ в их сохранение и развитие. "Я повторю еще раз: молдавский язык есть. Он существует. И он будет существовать", - заключила Захарова. Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде, но 11 марта этого года КС признал, что решение парламента было законным. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
https://ria.ru/20240329/diplomatiya-1936716259.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, мария захарова
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Мария Захарова
Захарова осудила "румынизацию" жителей Молдавии

Мария Захарова осудила политику "румынизации" в Молдавии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила политику "румынизации" в Молдавии, заявив, что молдавский язык существует и будет существовать.
«
"Вновь осуществляются попытки насильственной румынизации молдавского общества, демонтажа ее культурной, языковой самобытности, сопровождается подавлением инакомыслия, стерилизацией информационного пространства", - сказала Захарова на брифинге в среду.
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Кроме того, подчеркнула она, Кишинев повторяет сценарий демонизации России и насильственного разрыва отношений. По ее словам, подобная политика вызывает недоверие и открытое противодействие молдаван, которые дорожат своей национальной самобытностью, историей и культурой, а также помнят вклад РФ в их сохранение и развитие.
«
"Я повторю еще раз: молдавский язык есть. Он существует. И он будет существовать", - заключила Захарова.
Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде, но 11 марта этого года КС признал, что решение парламента было законным. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
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