https://ria.ru/20240403/rumynizatsiya-1937588858.html

Захарова осудила "румынизацию" жителей Молдавии

Захарова осудила "румынизацию" жителей Молдавии - РИА Новости, 03.04.2024

Захарова осудила "румынизацию" жителей Молдавии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила политику "румынизации" в Молдавии, заявив, что молдавский язык существует и будет существовать. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:25

2024-04-03T14:25

2024-04-03T14:25

в мире

молдавия

россия

кишинев

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила политику "румынизации" в Молдавии, заявив, что молдавский язык существует и будет существовать. "Вновь осуществляются попытки насильственной румынизации молдавского общества, демонтажа ее культурной, языковой самобытности, сопровождается подавлением инакомыслия, стерилизацией информационного пространства", - сказала Захарова на брифинге в среду. Кроме того, подчеркнула она, Кишинев повторяет сценарий демонизации России и насильственного разрыва отношений. По ее словам, подобная политика вызывает недоверие и открытое противодействие молдаван, которые дорожат своей национальной самобытностью, историей и культурой, а также помнят вклад РФ в их сохранение и развитие. "Я повторю еще раз: молдавский язык есть. Он существует. И он будет существовать", - заключила Захарова. Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде, но 11 марта этого года КС признал, что решение парламента было законным. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.

https://ria.ru/20240329/diplomatiya-1936716259.html

https://ria.ru/20231024/blokirovka-1905038033.html

молдавия

россия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, кишинев, мария захарова