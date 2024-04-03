Захарова осудила "румынизацию" жителей Молдавии
Мария Захарова осудила политику "румынизации" в Молдавии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила политику "румынизации" в Молдавии, заявив, что молдавский язык существует и будет существовать.
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"Вновь осуществляются попытки насильственной румынизации молдавского общества, демонтажа ее культурной, языковой самобытности, сопровождается подавлением инакомыслия, стерилизацией информационного пространства", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Кроме того, подчеркнула она, Кишинев повторяет сценарий демонизации России и насильственного разрыва отношений. По ее словам, подобная политика вызывает недоверие и открытое противодействие молдаван, которые дорожат своей национальной самобытностью, историей и культурой, а также помнят вклад РФ в их сохранение и развитие.
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"Я повторю еще раз: молдавский язык есть. Он существует. И он будет существовать", - заключила Захарова.
Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде, но 11 марта этого года КС признал, что решение парламента было законным. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
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