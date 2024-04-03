https://ria.ru/20240403/rossiya-1937660134.html
Россия преодолеет любые вызовы, заявил Мишустин
Россия преодолеет любые вызовы, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
Россия преодолеет любые вызовы, заявил Мишустин
Россия преодолеет любые вызовы, у нее огромный потенциал, и он будет реализован в полной мере усилиями каждого гражданина, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:22
2024-04-03T17:22
2024-04-03T17:22
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия преодолеет любые вызовы, у нее огромный потенциал, и он будет реализован в полной мере усилиями каждого гражданина, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Все вместе мы - народ России, талантливый, разносторонний, который во все времена преодолевал все, любые вызовы. Преодолеем их и сейчас. У нашего государства, которым мы гордимся, огромный потенциал, и усилиями каждого он будет реализован в полной мере. Сделаем все, чтобы наша лучшая в мире страна процветала. Абсолютно в этом уверен", - сказал Мишустин во время своего выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, общество
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Общество
Россия преодолеет любые вызовы, заявил Мишустин
Мишустин: Россия обладает потенциалом, чтобы преодолеть любые вызовы