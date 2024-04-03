https://ria.ru/20240403/rossiya-1937592819.html

Запад уже не поможет России, как в девяностые, заявил Мишустин

Запад уже не поможет России, как в девяностые, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024

Запад уже не поможет России, как в девяностые, заявил Мишустин

России отказываться от государственных заимствований, резервов и бюджетного правила нельзя - такое страна проходила в 1990-е годы, когда жила надеждой о помощи... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:34

2024-04-03T14:34

2024-04-03T14:55

россия

экономика

михаил мишустин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. России отказываться от государственных заимствований, резервов и бюджетного правила нельзя - такое страна проходила в 1990-е годы, когда жила надеждой о помощи западных стран, сейчас необходимо рассчитывать только на себя, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Нельзя отказываться от госзаимствований, долг - это актив, надо его правильно использовать, чтобы он работал на страну. Текущий безопасный уровень госдолга - где-то 17% ВВП. Посмотрите на наших бывших в кавычках партнеров или на наших сегодняшних партнеров - там все совершенно по-другому обстоит", - сказал он, выступая с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год в Госдуме."Это касается и предложения отказаться от бюджетного правила, накоплений в ФНБ. Это значит, что мы откажемся от резервов, так делать нельзя", - добавил Мишустин.Он напомнил, что Россия уже проходила это в 1990-е годы. "Это уже было в 1990-е годы, когда жили в надежде на то, что - я говорю, как есть, простите, простыми словами - что Запад не бросит, поможет. Сегодня, надеюсь, ни у кого нет никаких иллюзий. Рассчитывать нам нужно только на себя", - заключил премьер-министр.

https://ria.ru/20240226/fnb-1929464872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году