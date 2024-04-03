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Мурашко отметил положительный тренд рождаемости в ДНР - РИА Новости, 03.04.2024
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18:29 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/rody-1937676492.html
Мурашко отметил положительный тренд рождаемости в ДНР
Мурашко отметил положительный тренд рождаемости в ДНР - РИА Новости, 03.04.2024
Мурашко отметил положительный тренд рождаемости в ДНР
Положительный тренд рождаемости отмечается в Донецкой Народной Республике, за прошедший год принято более 7,4 тысячи родов, что на 6% больше, чем годом ранее,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T18:29
2024-04-03T18:29
общество
здоровье - общество
россия
донецкая народная республика
михаил мурашко
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Положительный тренд рождаемости отмечается в Донецкой Народной Республике, за прошедший год принято более 7,4 тысячи родов, что на 6% больше, чем годом ранее, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Хочу отметить, уважаемый Владимир Владимирович, что положительный тренд рождаемости в регионе имеется. За прошедший год принято более чем 7,4 тысячи родов, что на 6% больше, чем годом ранее. Это, наверное, интегральный показатель доверия к тому, что сегодня происходит в регионе", - сказал Мурашко на открытии социальных и жилых объектов в новых регионах РФ с участием президента.
https://ria.ru/20240329/demografiya-1936430006.html
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донецкая народная республика
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общество, здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Михаил Мурашко
Мурашко отметил положительный тренд рождаемости в ДНР

Мурашко: число родов за год в ДНР выросло на шесть процентов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Положительный тренд рождаемости отмечается в Донецкой Народной Республике, за прошедший год принято более 7,4 тысячи родов, что на 6% больше, чем годом ранее, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Хочу отметить, уважаемый Владимир Владимирович, что положительный тренд рождаемости в регионе имеется. За прошедший год принято более чем 7,4 тысячи родов, что на 6% больше, чем годом ранее. Это, наверное, интегральный показатель доверия к тому, что сегодня происходит в регионе", - сказал Мурашко на открытии социальных и жилых объектов в новых регионах РФ с участием президента.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаМихаил Мурашко
 
 
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