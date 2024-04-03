https://ria.ru/20240403/rody-1937676492.html

Мурашко отметил положительный тренд рождаемости в ДНР

Мурашко отметил положительный тренд рождаемости в ДНР - РИА Новости, 03.04.2024

Мурашко отметил положительный тренд рождаемости в ДНР

Положительный тренд рождаемости отмечается в Донецкой Народной Республике, за прошедший год принято более 7,4 тысячи родов, что на 6% больше, чем годом ранее,... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T18:29

2024-04-03T18:29

2024-04-03T18:29

общество

здоровье - общество

россия

донецкая народная республика

михаил мурашко

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Положительный тренд рождаемости отмечается в Донецкой Народной Республике, за прошедший год принято более 7,4 тысячи родов, что на 6% больше, чем годом ранее, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Хочу отметить, уважаемый Владимир Владимирович, что положительный тренд рождаемости в регионе имеется. За прошедший год принято более чем 7,4 тысячи родов, что на 6% больше, чем годом ранее. Это, наверное, интегральный показатель доверия к тому, что сегодня происходит в регионе", - сказал Мурашко на открытии социальных и жилых объектов в новых регионах РФ с участием президента.

https://ria.ru/20240329/demografiya-1936430006.html

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, донецкая народная республика, михаил мурашко