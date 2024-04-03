https://ria.ru/20240403/regiony-1937674741.html
Россия продолжает работу по восстановлению новых регионов, заявил Путин
Россия продолжает работу по восстановлению новых регионов, заявил Путин - РИА Новости, 03.04.2024
Россия продолжает работу по восстановлению новых регионов, заявил Путин
РФ продолжает последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T18:25
2024-04-03T18:25
2024-04-03T18:25
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новороссия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. РФ продолжает последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, заявил президент России Владимир Путин. "Мы продолжаем последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, по их эффективной интеграции в единое социально-экономическое, административное, образовательное пространство России", - сказал Путин во время открытия социальных и жилых объектов в новых субъектах РФ.Он отметил, что федеральные ведомства, регионы и волонтеры оказывают большую помощь в восстановлении объектов в Донбассе и Новороссии. "И, безусловно, волонтеры, которым особые слова благодарности. Координирующую роль выполняет правительство России", - подчеркнул президент.Он добавил, что несмотря на непростую ситуацию, правительство РФ продолжает строить и ремонтировать жилье, дороги, объекты социальной сферы, энергетики, инфраструктуры, учреждения здравоохранения, образования и спорта.
https://ria.ru/20240401/dorogavkrym-1937048489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, россия, новороссия, владимир путин, экономика
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Новороссия, Владимир Путин, Экономика
Россия продолжает работу по восстановлению новых регионов, заявил Путин
Путин: регионы и ведомства помогают восстанавливать Донбасс и Новороссию
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. РФ продолжает последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы продолжаем последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, по их эффективной интеграции в единое социально-экономическое, административное, образовательное пространство России", - сказал Путин во время открытия социальных и жилых объектов в новых субъектах РФ.
Он отметил, что федеральные ведомства, регионы и волонтеры оказывают большую помощь в восстановлении объектов в Донбассе и Новороссии. "И, безусловно, волонтеры, которым особые слова благодарности. Координирующую роль выполняет правительство России", - подчеркнул президент.
Он добавил, что несмотря на непростую ситуацию, правительство РФ продолжает строить и ремонтировать жилье, дороги, объекты социальной сферы, энергетики, инфраструктуры, учреждения здравоохранения, образования и спорта.