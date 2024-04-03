Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжает работу по восстановлению новых регионов, заявил Путин - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:25 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/regiony-1937674741.html
Россия продолжает работу по восстановлению новых регионов, заявил Путин
Россия продолжает работу по восстановлению новых регионов, заявил Путин - РИА Новости, 03.04.2024
Россия продолжает работу по восстановлению новых регионов, заявил Путин
РФ продолжает последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T18:25
2024-04-03T18:25
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
новороссия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_430:0:3021:1457_1920x0_80_0_0_4dc85c927c04d6ace2af4a6c781f1bdf.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. РФ продолжает последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, заявил президент России Владимир Путин. "Мы продолжаем последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, по их эффективной интеграции в единое социально-экономическое, административное, образовательное пространство России", - сказал Путин во время открытия социальных и жилых объектов в новых субъектах РФ.Он отметил, что федеральные ведомства, регионы и волонтеры оказывают большую помощь в восстановлении объектов в Донбассе и Новороссии. "И, безусловно, волонтеры, которым особые слова благодарности. Координирующую роль выполняет правительство России", - подчеркнул президент.Он добавил, что несмотря на непростую ситуацию, правительство РФ продолжает строить и ремонтировать жилье, дороги, объекты социальной сферы, энергетики, инфраструктуры, учреждения здравоохранения, образования и спорта.
https://ria.ru/20240401/dorogavkrym-1937048489.html
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925497087.html
донбасс
россия
новороссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_377:0:2760:1787_1920x0_80_0_0_b0a44402e908190cb71c40a0d8748548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, россия, новороссия, владимир путин, экономика
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Новороссия, Владимир Путин, Экономика
Россия продолжает работу по восстановлению новых регионов, заявил Путин

Путин: регионы и ведомства помогают восстанавливать Донбасс и Новороссию

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. РФ продолжает последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы продолжаем последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, по их эффективной интеграции в единое социально-экономическое, административное, образовательное пространство России", - сказал Путин во время открытия социальных и жилых объектов в новых субъектах РФ.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Эксперт назвал причину беспокойства Киева из-за железной дороги в Крым
1 апреля, 11:16
Он отметил, что федеральные ведомства, регионы и волонтеры оказывают большую помощь в восстановлении объектов в Донбассе и Новороссии. "И, безусловно, волонтеры, которым особые слова благодарности. Координирующую роль выполняет правительство России", - подчеркнул президент.
Он добавил, что несмотря на непростую ситуацию, правительство РФ продолжает строить и ремонтировать жилье, дороги, объекты социальной сферы, энергетики, инфраструктуры, учреждения здравоохранения, образования и спорта.
Разрушенные здания в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Хуснуллин заявил, что Лисичанск восстановят по примеру Мариуполя
5 февраля, 15:06
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияНовороссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала