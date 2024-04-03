https://ria.ru/20240403/regiony-1937674741.html

Россия продолжает работу по восстановлению новых регионов, заявил Путин

Россия продолжает работу по восстановлению новых регионов, заявил Путин - РИА Новости, 03.04.2024

Россия продолжает работу по восстановлению новых регионов, заявил Путин

РФ продолжает последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T18:25

2024-04-03T18:25

2024-04-03T18:25

специальная военная операция на украине

донбасс

россия

новороссия

владимир путин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_430:0:3021:1457_1920x0_80_0_0_4dc85c927c04d6ace2af4a6c781f1bdf.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. РФ продолжает последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, заявил президент России Владимир Путин. "Мы продолжаем последовательную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии, по их эффективной интеграции в единое социально-экономическое, административное, образовательное пространство России", - сказал Путин во время открытия социальных и жилых объектов в новых субъектах РФ.Он отметил, что федеральные ведомства, регионы и волонтеры оказывают большую помощь в восстановлении объектов в Донбассе и Новороссии. "И, безусловно, волонтеры, которым особые слова благодарности. Координирующую роль выполняет правительство России", - подчеркнул президент.Он добавил, что несмотря на непростую ситуацию, правительство РФ продолжает строить и ремонтировать жилье, дороги, объекты социальной сферы, энергетики, инфраструктуры, учреждения здравоохранения, образования и спорта.

https://ria.ru/20240401/dorogavkrym-1937048489.html

https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925497087.html

донбасс

россия

новороссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донбасс, россия, новороссия, владимир путин, экономика