https://ria.ru/20240403/redevelopment-1937419363.html

Ефимов: свыше 36 гектаров земли в ЮЗАО ждет редевелопмент по программе КРТ

Ефимов: свыше 36 гектаров земли в ЮЗАО ждет редевелопмент по программе КРТ - РИА Новости, 03.04.2024

Ефимов: свыше 36 гектаров земли в ЮЗАО ждет редевелопмент по программе КРТ

Назначены операторы для реорганизации бывших промзон и неэффективно используемых земельных участков общей площадью более 36 га на юго-западе столицы, рассказал... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T09:05

2024-04-03T09:05

2024-04-03T09:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Назначены операторы для реорганизации бывших промзон и неэффективно используемых земельных участков общей площадью более 36 га на юго-западе столицы, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Определены операторы для реализации 8 проектов КРТ общей площадью более 36 га на юго-западе города. Здесь планируется возвести около 862 тыс. кв. м. недвижимости, в том числе жилые и общественно-деловые объекты. Вложения в реализацию проектов составят триста млрд руб., а ежегодный бюджетный эффект для города – 6 млрд руб. В результате появится около 3 тыс. рабочих мест", - привели слова Ефимова в пресс-службе городского комплекса экономполитики.Новые дома будут возведены в таких районах, как Зюзино, Котловка, Коньково, Черемушки, Обручевский.По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, как по программе реновации, так и для прочих городских нужд будет построено свыше 768 кв. м. жилья и более 93 тыс. кв. м. общественно-деловых зданий."Кроме того, здесь построят физкультурно-оздоровительный комплекс со скалолазным центром, 4 детских сада для 750 воспитанников и две школы для 1,2 тыс. учащихся", - приводятся в сообщении слова Гамана.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с помощью городских операторов в рамках 43 проектов в 34 районах столицы возводится более 4,3 млн кв. м. жилья. Всего же в Москве в настоящее время реализуется 228 проектов КРТ на площади около 2,7 тыс. га.

https://ria.ru/20240329/dogovor-1936467708.html

москва

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва