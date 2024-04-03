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Жителю Тверской области вынесли приговор за жестокое обращение с собакой

Жителю Тверской области вынесли приговор за жестокое обращение с собакой - РИА Новости, 03.04.2024

Жителю Тверской области вынесли приговор за жестокое обращение с собакой

Суд в Тверской области приговорил к 1 году 2 месяцам исправительных работ местного жителя, который нанёс тяжёлые травмы бродячей собаке, повлекшие её смерть. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:40

2024-04-03T14:40

2024-04-03T14:40

происшествия

тверская область

россия

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РЯЗАНЬ, 3 апр - РИА Новости. Суд в Тверской области приговорил к 1 году 2 месяцам исправительных работ местного жителя, который нанёс тяжёлые травмы бродячей собаке, повлекшие её смерть. "Судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Андреаполя, осуждённого за жесткое обращение с собакой, повлекшее её гибель… Суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил обвиняемого к 1 году 2 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства", - говорится в сообщении суда.В феврале прокуратура области информировала, что в декабре 2023 года в деревне Коробаново 20-летний молодой человек играл с бродячей собакой, в процессе "животное схватило челюстью мужчину за руку без причинения укуса". После этого обвиняемый не менее пяти раз ударил собаку ногами в область головы, а затем ослепил. Спустя непродолжительное время собака скончалась.

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происшествия, тверская область, россия