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Жителю Тверской области вынесли приговор за жестокое обращение с собакой - РИА Новости, 03.04.2024
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14:40 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/raboty-1937594207.html
Жителю Тверской области вынесли приговор за жестокое обращение с собакой
Жителю Тверской области вынесли приговор за жестокое обращение с собакой - РИА Новости, 03.04.2024
Жителю Тверской области вынесли приговор за жестокое обращение с собакой
Суд в Тверской области приговорил к 1 году 2 месяцам исправительных работ местного жителя, который нанёс тяжёлые травмы бродячей собаке, повлекшие её смерть. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:40
2024-04-03T14:40
происшествия
тверская область
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РЯЗАНЬ, 3 апр - РИА Новости. Суд в Тверской области приговорил к 1 году 2 месяцам исправительных работ местного жителя, который нанёс тяжёлые травмы бродячей собаке, повлекшие её смерть. "Судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Андреаполя, осуждённого за жесткое обращение с собакой, повлекшее её гибель… Суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил обвиняемого к 1 году 2 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства", - говорится в сообщении суда.В феврале прокуратура области информировала, что в декабре 2023 года в деревне Коробаново 20-летний молодой человек играл с бродячей собакой, в процессе "животное схватило челюстью мужчину за руку без причинения укуса". После этого обвиняемый не менее пяти раз ударил собаку ногами в область головы, а затем ослепил. Спустя непродолжительное время собака скончалась.
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происшествия, тверская область, россия
Происшествия, Тверская область, Россия
Жителю Тверской области вынесли приговор за жестокое обращение с собакой

Жителю Андреаполя назначил исправительные работы за жестокое обращение с собакой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 3 апр - РИА Новости. Суд в Тверской области приговорил к 1 году 2 месяцам исправительных работ местного жителя, который нанёс тяжёлые травмы бродячей собаке, повлекшие её смерть.
«
"Судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Андреаполя, осуждённого за жесткое обращение с собакой, повлекшее её гибель… Суд с учётом позиции государственного обвинителя приговорил обвиняемого к 1 году 2 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства", - говорится в сообщении суда.
В феврале прокуратура области информировала, что в декабре 2023 года в деревне Коробаново 20-летний молодой человек играл с бродячей собакой, в процессе "животное схватило челюстью мужчину за руку без причинения укуса". После этого обвиняемый не менее пяти раз ударил собаку ногами в область головы, а затем ослепил. Спустя непродолжительное время собака скончалась.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
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