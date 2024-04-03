https://ria.ru/20240403/putin-1937689674.html

Путин: каждый рубль на развитие новых регионов должен работать эффективно

Путин: каждый рубль на развитие новых регионов должен работать эффективно - РИА Новости, 03.04.2024

Путин: каждый рубль на развитие новых регионов должен работать эффективно

Каждый рубль из 4,4 триллиона, которые будут направлены на развитие новых регионов России, должен работать на благо людей, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T19:19

2024-04-03T19:19

2024-04-03T19:19

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Каждый рубль из 4,4 триллиона, которые будут направлены на развитие новых регионов России, должен работать на благо людей, заявил президент Владимир Путин. Глава государства в среду принял участие в церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах. Путин отметил, что на восстановление новых регионов из разных источников будет направлено 4,4 триллиона рублей. "Надо добиться только того, чтобы каждый вложенный рубль из этих 4 с лишним триллионов эффективно работал на благо людей, которые проживают на этих территориях. Люди этого заслуживают, они ... проявили невероятное мужество и героизм", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240403/regiony-1937670819.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин