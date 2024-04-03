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Путин: каждый рубль на развитие новых регионов должен работать эффективно - РИА Новости, 03.04.2024
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19:19 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/putin-1937689674.html
Путин: каждый рубль на развитие новых регионов должен работать эффективно
Путин: каждый рубль на развитие новых регионов должен работать эффективно - РИА Новости, 03.04.2024
Путин: каждый рубль на развитие новых регионов должен работать эффективно
Каждый рубль из 4,4 триллиона, которые будут направлены на развитие новых регионов России, должен работать на благо людей, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T19:19
2024-04-03T19:19
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Каждый рубль из 4,4 триллиона, которые будут направлены на развитие новых регионов России, должен работать на благо людей, заявил президент Владимир Путин. Глава государства в среду принял участие в церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах. Путин отметил, что на восстановление новых регионов из разных источников будет направлено 4,4 триллиона рублей. "Надо добиться только того, чтобы каждый вложенный рубль из этих 4 с лишним триллионов эффективно работал на благо людей, которые проживают на этих территориях. Люди этого заслуживают, они ... проявили невероятное мужество и героизм", - сказал Путин.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин: каждый рубль на развитие новых регионов должен работать эффективно

Путин: каждый рубль на развитие новых регионов должен работать на благо людей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Каждый рубль из 4,4 триллиона, которые будут направлены на развитие новых регионов России, должен работать на благо людей, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства в среду принял участие в церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах. Путин отметил, что на восстановление новых регионов из разных источников будет направлено 4,4 триллиона рублей.
"Надо добиться только того, чтобы каждый вложенный рубль из этих 4 с лишним триллионов эффективно работал на благо людей, которые проживают на этих территориях. Люди этого заслуживают, они ... проявили невероятное мужество и героизм", - сказал Путин.
Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Путин высоко оценил ход восстановления жилья и соцобъектов в новых регионах
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