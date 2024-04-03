https://ria.ru/20240403/pushkinvystavka-1937636267.html

Семь мифов о поэте: о чем рассказывает выставка "Пушкин.225" в Москве

Семь мифов о поэте: о чем рассказывает выставка "Пушкин.225" в Москве - РИА Новости, 03.04.2024

Семь мифов о поэте: о чем рассказывает выставка "Пушкин.225" в Москве

С 4 апреля на выставке "Пушкин. 225", которая проходит в Государственном музее Пушкина в Москве на Пречистенке, стартует большой просветительский проект... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:59

2024-04-03T16:59

2024-04-03T17:20

культпоход

москва

пушкин

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С 4 апреля на выставке "Пушкин. 225", которая проходит в Государственном музее Пушкина в Москве на Пречистенке, стартует большой просветительский проект. Специальная программа "Четверги у Пушкина" познакомит посетителей с самыми разными темами, связанными с жизнью и творчеством поэта.Первый вечер будет посвящен съемкам художественного фильма "Онегин", который недавно вышел в прокат. 11 апреля пройдет встреча с создателями мультсериала "Пушкин и…Михайловское", они расскажут о втором сезоне проекта. 18 апреля посетители смогут погрузиться в тему гастрономических традиций, домашней и ресторанной кулинарии пушкинской эпохи. В рамках образовательной программы пройдет презентация книги "Французская кухня в России и русской литературы". И, наконец, на четвертом вечере просветительской программы, 25 апреля, речь пойдет об истории поэтических переводов стихотворения Горация, которое в пушкинском варианте мы знаем, как "Я памятник воздвиг себе нерукотворный".После майских праздников пройдут еще три творческих вечера: о Пушкине-моднике, последней дуэли, отдельный вечер будет посвящен рассказу о вещах и предметах, которые принадлежали поэту.Масштабный межмузейный выставочный проект "Пушкин.225" будет работать до 30 июня. Он объединил крупные федеральные и региональные музеи, библиотеки и архивы. Одна из главных задач выставки – рассказать о Пушкине как о человеке, творце, авторе и герое литературных, театральных и живописных произведений. Каждый зал проекта посвящен какой-то отдельной теме. Вместе с авторами экспозиции РИА Новости рассказывает о некоторых наиболее расхожих мифах и стереотипах о Пушкине."Черный дед Ганнибал"Личность прадеда по материнской линии Абрама Петровича Ганнибала интересовала Пушкина на протяжении всей жизни. Со временем у поэта сложился романтизированный образ "черного деда Ганнибала" – неординарного человека и сподвижника Петра I. Так, по сей день есть две версии, где была его родина – то ли территория современного Камеруна, то ли Эфиопии. Нет и достоверных свидетельств того, как выглядел прадед Пушкина. Можно предположить, что на живописных и графических работах петровской эпохи в образе арапчонка, стоящего рядом с российским императором, запечатлен именно он.Абраму Петровичу Ганнибалу Пушкин посвятил строки "Начала автобиографии", роман "Арап Петра Великого" и постскриптум стихотворения "Моя родословная" – ответ на злобный выпад Булгарина, утверждавшего в журнале "Северная пчела", что прадед Пушкина был куплен "за бутылку рому". Предположение, что знаменитый предок поэта был "бездомным юным мавром, которого Петр I купил в Голландии для службы корабельным юнгой" – еще один миф, связанный с именем Ганнибала.Был ли Пушкин гурманом?Теме еды и кулинарии пушкинской эпохи посвящен целый раздел выставки. В произведениях поэта мы находим описание различных блюд той эпохи. Так, Онегину в одном из самых дорогих ресторанов Петербурга на Невском проспекте подают блюдо английской кухни "roast-beef окровавленный" и "Стразбурга пирог нетленный" – паштет из гусиной печени, привозившийся в консервированном виде.В именье Лариных, описывая деревенские разносолы, Пушкин упоминает и русские блины, и жирный пирог, и варенье, и душистый чай, и кувшины с яблочной или брусничной водой, и строй наливок.Известно, что и в повседневной жизни Пушкин любил разную кухню и был завсегдатаем не только хороших столичных ресторанов.Проезжая из Петербурга в Москву, в Твери Пушкин ел у Гальяни "с пармезаном макарони", в Торжке заказывал у Пожарского его знаменитые котлеты. Перед смертью поэт захотел моченой морошки, за которой немедленно послали.Приметы и предзнаменованияИзвестно, что, когда Пушкин хотел самовольно отлучиться из михайловской ссылки в Петербург, ему накануне отъезда дважды перебежал дорогу заяц. А во дворе дома поэт встретил священника, который приехал с ним проститься. И первое, и второе Пушкин счел дурными предзнаменованиями, не поехал в Петербург и таким образом не попал на Сенатскую площадь.Этот случай – не единственный, когда Пушкин особое внимание уделял приметам, был человеком суеверным, во многих мелочах видел потайной смысл. Так, упавшее во время венчания с Натальей Гончаровой кольцо и погасшую свечу он счел дурными предзнаменованиями. А пролитое на скатерть масло на прощальном обеде в московском доме Нащокиных заставило его задержаться с отъездом: по мнению Пушкина, несчастье, которым грозила эта примета, должно было миновать по истечении дня.Сам поэт и его друзья вспоминали случай, когда Пушкин пошел в Петербурге к гадалке. Она предрекла ему, в том числе, две ссылки и долгую жизнь, только если в 37 лет не случится беды от "белого человека". Позднее друзья ассоциировали с этим описанием именно Дантеса.Донжуанский списокТак называемый "Донжуанский список" Пушкина – имена женщин, в которых поэт был влюблен в разные годы. К одним он испытывал серьезные чувства, другие становились героинями поверхностных увлечений, с третьими его связывали дружеские отношения.Список составлен Пушкиным зимой 1829–1830 годов. В это время поэт всерьез задумывался о женитьбе. С Натальей Гончаровой он познакомился в 1828 году и написал в письме Вере Федоровне Вяземской: "Моя женитьба на Натали (это, замечу в скобках, моя сто тринадцатая любовь) решена". Пушкин обвенчался с Натальей Николаевной 18 февраля 1831 года. Несмотря на многочисленные увлечения Пушкина, ни одно из них не подчинило его полностью. По словам современницы, "в качестве поэта" он считал своим долгом "быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек", но, "в сущности, он любил лишь свою музу и облекал в поэзию все, что видел".Много ли тратил?"Я деньги мало люблю – но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости", – писал Пушкин жене в 1834 году. Современники утверждали, что Пушкина всю жизнь преследовало безденежье. Вечный недостаток был в доме родителей поэта, да и первые издания не принесли большого дохода.Став главой семьи, Пушкин управлял расстроенным имением родителей, оплачивал долги брата Левушки, а еще был страстным игроком, который ставил на кон не только значительные суммы, но и свои литературные произведения. Когда Пушкина не стало, в доме было всего 75 рублей. Похороны поэта оплатил граф Строганов - двоюродный дядя Натальи Николаевны. Долги, составлявшие более 130 тысяч, по приказу Николая I были возмещены из казны.Почему играл в карты?По словам Петра Андреевича Вяземского, карты в жизни той эпохи были "одной из непреложных и неизбежных стихий". Пушкин не оставался в стороне. Известны случаи, когда он проиграл целую тетрадь со своими стихами, уже подготовленными к печати. Это произошло в 1820 году в доме поэта- водевелиста и переводчика Никиты Всеволодовича Всеволожского. Спустя несколько лет Пушкин пытался выкупить ее.По словам современников, это был не единственный случай, когда Пушкин проигрывал свои произведения. Так, например, губернатор Симбирска утверждал, что в середине 1820-х годов в Москве Пушкин проиграл ему, тут же отыграв назад, только что законченную пятую главу "Евгения Онегина". Впрочем, здесь особых доказательств не было. А вот то, что поэт заплатил карточный долг экземплярами второй главы романа в стихах, существует. К теме игры Пушкин обращался во многих произведениях: "Дубровском", "Выстреле", и, конечно же, в "Пиковой даме", где карточная игра является движущей силой сюжета.Зачем вызывал на дуэли?Перечень поединков, в которых участвовал поэт, лишь немногим уступал его знаменитому "Донжуанскому списку". По окончании лицея Пушкин вызывал к барьеру многих по самым ничтожным поводам.В 1819 году поэта вызвал на дуэль Кюхельбекер, обидевшись на эпиграмму "За ужином объелся я…". После того, как Кюхельбекер промахнулся, он выстрелил в воздух (по другой версии, не стрелял вовсе), и друзья помирились. Как правило, конфликты заканчивались примирением сторон. Тем не менее, по свидетельству Даля, Пушкин все же "был в четырех поединках, из коих три первые кончились эпиграммой, а четвертый смертью его".

https://ria.ru/20240327/detskiespektakli-1935875843.html

https://ria.ru/20240401/gogol-1934264774.html

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культпоход, москва, пушкин