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Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону потушили
Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону потушили - РИА Новости, 03.04.2024
Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону потушили
Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T23:04
2024-04-03T23:04
2024-04-03T23:04
происшествия
россия
дон
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее представитель ростовского ГУМЧС сообщал, что пожар в ангаре локализован на одной тысяче квадратных метров. Позже в ведомстве сообщили о ликвидации открытого горения. "Пожар в Ростове полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. В 19.10 мск поступила информация о пожаре в ангаре на улице 2-я Луговая, 34. Площадь возгорания составила 1000 "квадратов". Как уточнил МЧС РФ, в ангаре находится легковоспламеняющаяся жидкость. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет. Привлечены 68 человек и 23 единицы техники.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове. Кадры МЧС РФ
Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове локализован на 1 тыс "квадратов", сообщили в ГУМЧС по области. Предварительно, погибших, пострадавших нет. К тушению привлечено 68 человек и 23 единицы техники.
2024-04-03T23:04
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, дон, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Россия, Дон, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону потушили
МЧС: пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону полностью потушили
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее представитель ростовского ГУМЧС сообщал, что пожар в ангаре локализован на одной тысяче квадратных метров. Позже в ведомстве сообщили о ликвидации открытого горения.
«
"Пожар в Ростове
полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
В 19.10 мск поступила информация о пожаре в ангаре на улице 2-я Луговая, 34. Площадь возгорания составила 1000 "квадратов". Как уточнил МЧС РФ, в ангаре находится легковоспламеняющаяся жидкость. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет. Привлечены 68 человек и 23 единицы техники.