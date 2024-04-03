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Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону потушили

Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону потушили - РИА Новости, 03.04.2024

Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону потушили

Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T23:04

2024-04-03T23:04

2024-04-03T23:04

происшествия

россия

дон

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее представитель ростовского ГУМЧС сообщал, что пожар в ангаре локализован на одной тысяче квадратных метров. Позже в ведомстве сообщили о ликвидации открытого горения. "Пожар в Ростове полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. В 19.10 мск поступила информация о пожаре в ангаре на улице 2-я Луговая, 34. Площадь возгорания составила 1000 "квадратов". Как уточнил МЧС РФ, в ангаре находится легковоспламеняющаяся жидкость. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет. Привлечены 68 человек и 23 единицы техники.

россия

дон

ростов-на-дону

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове. Кадры МЧС РФ Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове локализован на 1 тыс "квадратов", сообщили в ГУМЧС по области. Предварительно, погибших, пострадавших нет. К тушению привлечено 68 человек и 23 единицы техники. 2024-04-03T23:04 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, дон, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео