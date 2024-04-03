https://ria.ru/20240403/pozhar-1937704198.html

В Ростове-на-Дону загорелся ангар

В Ростове-на-Дону загорелся ангар - РИА Новости, 03.04.2024

В Ростове-на-Дону загорелся ангар

Ангар загорелся на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T19:52

2024-04-03T19:52

2024-04-03T20:43

происшествия

ростов-на-дону

дон

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр - РИА Новости. Ангар загорелся на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. "В 18.46 мск поступило сообщение о загорании ангара в Ростове-на-Дону, на улице 2-я Луговая, 34", - сказал он. Как сообщается в соцсетях, по предварительным данным, горит склад с горючим на территории зернового терминала.

https://ria.ru/20240121/pozhar-1922563744.html

ростов-на-дону

дон

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Наталья Макарова

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Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове. Кадры МЧС РФ Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове локализован на 1 тыс "квадратов", сообщили в ГУМЧС по области. Предварительно, погибших, пострадавших нет. К тушению привлечено 68 человек и 23 единицы техники. 2024-04-03T19:52 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростов-на-дону, дон, россия