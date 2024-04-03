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В Ростове-на-Дону загорелся ангар - РИА Новости, 03.04.2024
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19:52 03.04.2024 (обновлено: 20:43 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/pozhar-1937704198.html
В Ростове-на-Дону загорелся ангар
В Ростове-на-Дону загорелся ангар - РИА Новости, 03.04.2024
В Ростове-на-Дону загорелся ангар
Ангар загорелся на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T19:52
2024-04-03T20:43
происшествия
ростов-на-дону
дон
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр - РИА Новости. Ангар загорелся на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. "В 18.46 мск поступило сообщение о загорании ангара в Ростове-на-Дону, на улице 2-я Луговая, 34", - сказал он. Как сообщается в соцсетях, по предварительным данным, горит склад с горючим на территории зернового терминала.
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ростов-на-дону
дон
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Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове. Кадры МЧС РФ
Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове локализован на 1 тыс "квадратов", сообщили в ГУМЧС по области. Предварительно, погибших, пострадавших нет. К тушению привлечено 68 человек и 23 единицы техники.
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происшествия, ростов-на-дону, дон, россия
Происшествия, Ростов-на-Дону, Дон, Россия
В Ростове-на-Дону загорелся ангар

В Ростове-на-Дону загорелся, предположительно, склад с горючим

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр - РИА Новости. Ангар загорелся на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
"В 18.46 мск поступило сообщение о загорании ангара в Ростове-на-Дону, на улице 2-я Луговая, 34", - сказал он.
Как сообщается в соцсетях, по предварительным данным, горит склад с горючим на территории зернового терминала.
Морской порт Усть-Луга расположен в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
В порту Усть-Луга загорелся терминал "Новатэка"
21 января, 03:54
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуДонРоссия
 
 
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