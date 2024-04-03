https://ria.ru/20240403/pozhar-1937703629.html

В ангаре в Ростове-на-Дону локализовали пожар на тысяче "квадратов"

В ангаре в Ростове-на-Дону локализовали пожар на тысяче "квадратов" - РИА Новости, 03.04.2024

В ангаре в Ростове-на-Дону локализовали пожар на тысяче "квадратов"

Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону локализован на 1 тысяче квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T20:41

2024-04-03T20:41

2024-04-03T21:14

происшествия

россия

ростовская область

дон

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр - РИА Новости. Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону локализован на 1 тысяче квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. В 19.10 мск поступила информация о пожаре в ангаре на улице 2-я Луговая, 34. По оперативным данным, площадь возгорания составила 1000 "квадратов". Как уточняет МЧС РФ, в ангаре находится легковоспламеняющаяся жидкость. "По состоянию на 19.35 пожар локализован", - сказал представитель ведомства. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет. Привлечено 68 человек и 23 единицы техники. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов", - сказал журналистам представитель прокуратуры Ростовской области.

https://ria.ru/20240402/vozgoranie-1937399843.html

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937240671.html

россия

ростовская область

дон

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове. Кадры МЧС РФ Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове локализован на 1 тыс "квадратов", сообщили в ГУМЧС по области. Предварительно, погибших, пострадавших нет. К тушению привлечено 68 человек и 23 единицы техники. 2024-04-03T20:41 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ростовская область, дон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростов-на-дону