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В ангаре в Ростове-на-Дону локализовали пожар на тысяче "квадратов"
В ангаре в Ростове-на-Дону локализовали пожар на тысяче "квадратов" - РИА Новости, 03.04.2024
В ангаре в Ростове-на-Дону локализовали пожар на тысяче "квадратов"
Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону локализован на 1 тысяче квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T20:41
2024-04-03T20:41
2024-04-03T21:14
происшествия
россия
ростовская область
дон
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апр - РИА Новости. Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону локализован на 1 тысяче квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области. В 19.10 мск поступила информация о пожаре в ангаре на улице 2-я Луговая, 34. По оперативным данным, площадь возгорания составила 1000 "квадратов". Как уточняет МЧС РФ, в ангаре находится легковоспламеняющаяся жидкость. "По состоянию на 19.35 пожар локализован", - сказал представитель ведомства. По предварительной информации, погибших, пострадавших нет. Привлечено 68 человек и 23 единицы техники. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов", - сказал журналистам представитель прокуратуры Ростовской области.
https://ria.ru/20240402/vozgoranie-1937399843.html
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Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове. Кадры МЧС РФ
Пожар в ангаре на левом берегу Дона в Ростове локализован на 1 тыс "квадратов", сообщили в ГУМЧС по области. Предварительно, погибших, пострадавших нет. К тушению привлечено 68 человек и 23 единицы техники.
2024-04-03T20:41
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происшествия, россия, ростовская область, дон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростов-на-дону
Происшествия, Россия, Ростовская область, Дон, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростов-на-Дону
В ангаре в Ростове-на-Дону локализовали пожар на тысяче "квадратов"
В ангаре на берегу Дона в Ростове-на-Дону локализовали пожар на 1 тыс кв м