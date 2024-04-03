https://ria.ru/20240403/postradavshie-1937700652.html

В больницах находятся 27 пострадавших при обстрелах Белгородской области

В больницах находятся 27 пострадавших при обстрелах Белгородской области - РИА Новости, 03.04.2024

В больницах находятся 27 пострадавших при обстрелах Белгородской области

Двадцать семь человек, пострадавших при украинских обстрелах Белгородской области, находятся на лечении в больницах, их них семь – в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T20:20

2024-04-03T20:20

2024-04-03T20:37

здоровье - общество

белгородская область

белгород

украина

валентин демидов

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 3 апр – РИА Новости. Двадцать семь человек, пострадавших при украинских обстрелах Белгородской области, находятся на лечении в больницах, их них семь – в тяжелом состоянии, рассказал региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. "Всего в медицинских организациях Белгородской области находятся 27 пострадавших, из них один ребенок... Семь тяжелых. Это все взрослые. Они находятся: четверо в городской больнице №2 и трое в областной больнице", - сказал министр журналистам. По его словам, начиная с 12 марта в Белгородской области погибли 26 жителей, 161 человек был ранен. Последние несколько недель Белгород и приграничные районы Белгородской области подвергаются массированным обстрелам со стороны Украины. По информации мэра Белгорода Валентина Демидова, с 11 марта в результате украинских обстрелов в Белгороде повреждено более 3 тысяч квартир и частных домов, в восстановительных работах задействованы 39 подрядчиков. С 12 по 24 марта в Белгороде получили повреждения более 1,2 тысячи автомобилей.

https://ria.ru/20240325/belgorod-1935597190.html

белгородская область

белгород

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, белгородская область, белгород, украина, валентин демидов