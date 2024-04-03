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В больницах находятся 27 пострадавших при обстрелах Белгородской области - РИА Новости, 03.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:20 03.04.2024 (обновлено: 20:37 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/postradavshie-1937700652.html
В больницах находятся 27 пострадавших при обстрелах Белгородской области
В больницах находятся 27 пострадавших при обстрелах Белгородской области - РИА Новости, 03.04.2024
В больницах находятся 27 пострадавших при обстрелах Белгородской области
Двадцать семь человек, пострадавших при украинских обстрелах Белгородской области, находятся на лечении в больницах, их них семь – в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T20:20
2024-04-03T20:37
здоровье - общество
белгородская область
белгород
украина
валентин демидов
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 3 апр – РИА Новости. Двадцать семь человек, пострадавших при украинских обстрелах Белгородской области, находятся на лечении в больницах, их них семь – в тяжелом состоянии, рассказал региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. "Всего в медицинских организациях Белгородской области находятся 27 пострадавших, из них один ребенок... Семь тяжелых. Это все взрослые. Они находятся: четверо в городской больнице №2 и трое в областной больнице", - сказал министр журналистам. По его словам, начиная с 12 марта в Белгородской области погибли 26 жителей, 161 человек был ранен. Последние несколько недель Белгород и приграничные районы Белгородской области подвергаются массированным обстрелам со стороны Украины. По информации мэра Белгорода Валентина Демидова, с 11 марта в результате украинских обстрелов в Белгороде повреждено более 3 тысяч квартир и частных домов, в восстановительных работах задействованы 39 подрядчиков. С 12 по 24 марта в Белгороде получили повреждения более 1,2 тысячи автомобилей.
https://ria.ru/20240325/belgorod-1935597190.html
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здоровье - общество, белгородская область, белгород, украина, валентин демидов
Здоровье - Общество, Белгородская область, Белгород, Украина, Валентин Демидов, Специальная военная операция на Украине
В больницах находятся 27 пострадавших при обстрелах Белгородской области

Власти: в белгородских больницах после обстрелов находятся 27 взрослых и ребенок

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 апр – РИА Новости. Двадцать семь человек, пострадавших при украинских обстрелах Белгородской области, находятся на лечении в больницах, их них семь – в тяжелом состоянии, рассказал региональный министр здравоохранения Андрей Иконников.
«
"Всего в медицинских организациях Белгородской области находятся 27 пострадавших, из них один ребенок... Семь тяжелых. Это все взрослые. Они находятся: четверо в городской больнице №2 и трое в областной больнице", - сказал министр журналистам.
По его словам, начиная с 12 марта в Белгородской области погибли 26 жителей, 161 человек был ранен.
Последние несколько недель Белгород и приграничные районы Белгородской области подвергаются массированным обстрелам со стороны Украины. По информации мэра Белгорода Валентина Демидова, с 11 марта в результате украинских обстрелов в Белгороде повреждено более 3 тысяч квартир и частных домов, в восстановительных работах задействованы 39 подрядчиков. С 12 по 24 марта в Белгороде получили повреждения более 1,2 тысячи автомобилей.
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоБелгородская областьБелгородУкраинаВалентин Демидов
 
 
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