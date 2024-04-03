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Более 800 млн рублей поручительств получили приморские бизнесмены
Более 800 млн рублей поручительств получили приморские бизнесмены - РИА Новости, 03.04.2024
Более 800 млн рублей поручительств получили приморские бизнесмены
В первом квартале текущего года приморские бизнесмены получили 800 миллионов рублей поручительств в Гарантийном фонде края, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:53
2024-04-03T12:53
2024-04-03T12:53
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В первом квартале текущего года приморские бизнесмены получили 800 миллионов рублей поручительств в Гарантийном фонде края, сообщает пресс-служба регионального правительства. Уточняется, что было выдано за указанный срок 167 поручительств. В пресс-службе отметили, что в этом году бизнесмены активно обращаются за поручительствами. В январе фонд выдал 26 гарантий, в феврале – 58, в марте – 83. Сумма выданных кредитов за три месяца этого года составила 789 миллионов рублей. По словам заместителя исполнительного директора Гарантийного фонда Приморья Елены Фараховой, благодаря этому механизму предприниматели могут воспользоваться кредитными программами партнеров, уменьшив залоговое обеспечение по финансовым продуктам. Она уточнила, что средняя сумма поручительства составила 4,8 миллиона рублей. При этом в прошлом месяце некоторые клиенты взяли крупную сумму поручительства в 52 миллиона рублей. "При сотрудничестве с фондом предприниматель экономит время – ему не нужно собирать дополнительные документы, а одобрение можно получить дистанционно, без визита в офис. Также наше поручительство по ставке от 0,25% годовых по ряду программ ценится финансовыми организациями на высшем уровне – это подтверждает и регулятор Банк России", - цитирует пресс-служба Фарахову. Подробную информацию о финансовых продуктах можно уточнить по телефону Гарантийного фонда: 8 (423) 2-440-440. Эта организация входит в структуру поддержки центра "Мой бизнес" и работает совместно с министерством экономического развития Приморского края в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , приморский край, бизнес
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Приморский край, Бизнес
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В первом квартале текущего года приморские бизнесмены получили 800 миллионов рублей поручительств в Гарантийном фонде края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Уточняется, что было выдано за указанный срок 167 поручительств.
В пресс-службе отметили, что в этом году бизнесмены активно обращаются за поручительствами. В январе фонд выдал 26 гарантий, в феврале – 58, в марте – 83. Сумма выданных кредитов за три месяца этого года составила 789 миллионов рублей.
По словам заместителя исполнительного директора Гарантийного фонда Приморья Елены Фараховой, благодаря этому механизму предприниматели могут воспользоваться кредитными программами партнеров, уменьшив залоговое обеспечение по финансовым продуктам.
Она уточнила, что средняя сумма поручительства составила 4,8 миллиона рублей. При этом в прошлом месяце некоторые клиенты взяли крупную сумму поручительства в 52 миллиона рублей.
«
"При сотрудничестве с фондом предприниматель экономит время – ему не нужно собирать дополнительные документы, а одобрение можно получить дистанционно, без визита в офис. Также наше поручительство по ставке от 0,25% годовых по ряду программ ценится финансовыми организациями на высшем уровне – это подтверждает и регулятор Банк России", - цитирует пресс-служба Фарахову.
Подробную информацию о финансовых продуктах можно уточнить по телефону Гарантийного фонда: 8 (423) 2-440-440. Эта организация входит в структуру поддержки центра "Мой бизнес" и работает совместно с министерством экономического развития Приморского края
в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".