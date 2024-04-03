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У ЕС есть возможность помогать Киеву, но нет готовности, считает эксперт - РИА Новости, 03.04.2024
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14:06 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/pomosch-1937583095.html
У ЕС есть возможность помогать Киеву, но нет готовности, считает эксперт
У ЕС есть возможность помогать Киеву, но нет готовности, считает эксперт - РИА Новости, 03.04.2024
У ЕС есть возможность помогать Киеву, но нет готовности, считает эксперт
ЕС обладает большими финансовыми возможностями, чтобы помогать Киеву, но неясно, готовы ли европейцы отказаться от других видов расходов ради поддержки Украины, РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:06
2024-04-03T14:06
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РИМ, 3 апр – РИА Новости. ЕС обладает большими финансовыми возможностями, чтобы помогать Киеву, но неясно, готовы ли европейцы отказаться от других видов расходов ради поддержки Украины, заявил РИА Новости профессор политической теории итальянского университета ECampus Роберто Кастальди (Roberto Castaldi). "У ЕС есть финансовые и военные ресурсы для поддержки Украины.... ЕС обладает гораздо большими финансовыми возможностями. Вопрос в том, насколько готовы европейцы отказаться от других видов расходов на финансирование обороны Украины. И согласятся ли государства-члены перенаправить в Украину военную продукцию своих компаний, изначально предназначенную для других заказчиков, учитывая готовность ЕС покрыть расходы на соответствующие штрафы", - заявил эксперт. Ранее газета Politico и агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщили, что НАТО может взять на себя управление контактной группой по помощи Украине, возглавляемой Вашингтоном и координирующей поставки оружия Киеву, из-за опасений в связи с возможным переизбранием экс-президента США Дональда Трампа. По словам Кастальди, эффективность механизма будет зависеть от деталей, однако свою роль сыграет тот факт, что "политически безопасность европейцев зависит от НАТО". В рамках этих мер обязательства по поддержке Киева должны будут соблюдаться государствами-членами, сказал итальянский профессор. Говоря о возможной "страховке" НАТО от прихода к власти Дональда Трампа, Кастальди подчеркнул, что внешняя политика кандидата в президенты США "мало предсказуема и слабо связана с традиционными западными ценностями". "Таким образом, попытка ограничить варианты является конвергентным выбором нынешней американской администрации и всех союзников США", - сказал преподаватель eCampus. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240331/rossiya-1936935398.html
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в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато, евросоюз, politico
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В мире
У ЕС есть возможность помогать Киеву, но нет готовности, считает эксперт

Эксперт: у ЕС есть большие возможности, чтобы помогать Киеву, но нет готовности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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РИМ, 3 апр – РИА Новости. ЕС обладает большими финансовыми возможностями, чтобы помогать Киеву, но неясно, готовы ли европейцы отказаться от других видов расходов ради поддержки Украины, заявил РИА Новости профессор политической теории итальянского университета ECampus Роберто Кастальди (Roberto Castaldi).
«
"У ЕС есть финансовые и военные ресурсы для поддержки Украины.... ЕС обладает гораздо большими финансовыми возможностями. Вопрос в том, насколько готовы европейцы отказаться от других видов расходов на финансирование обороны Украины. И согласятся ли государства-члены перенаправить в Украину военную продукцию своих компаний, изначально предназначенную для других заказчиков, учитывая готовность ЕС покрыть расходы на соответствующие штрафы", - заявил эксперт.
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Катастрофа. Стало известно о необдуманном шаге ЕС в отношении России
31 марта, 12:51
Ранее газета Politico и агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщили, что НАТО может взять на себя управление контактной группой по помощи Украине, возглавляемой Вашингтоном и координирующей поставки оружия Киеву, из-за опасений в связи с возможным переизбранием экс-президента США Дональда Трампа.
По словам Кастальди, эффективность механизма будет зависеть от деталей, однако свою роль сыграет тот факт, что "политически безопасность европейцев зависит от НАТО". В рамках этих мер обязательства по поддержке Киева должны будут соблюдаться государствами-членами, сказал итальянский профессор.
Говоря о возможной "страховке" НАТО от прихода к власти Дональда Трампа, Кастальди подчеркнул, что внешняя политика кандидата в президенты США "мало предсказуема и слабо связана с традиционными западными ценностями".
«
"Таким образом, попытка ограничить варианты является конвергентным выбором нынешней американской администрации и всех союзников США", - сказал преподаватель eCampus.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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5 марта, 11:26
 
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