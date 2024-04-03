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Польшу лишили лицензии на израильское ПО Pegasus - РИА Новости, 03.04.2024
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10:14 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/polsha-1937510274.html
Польшу лишили лицензии на израильское ПО Pegasus
Польшу лишили лицензии на израильское ПО Pegasus - РИА Новости, 03.04.2024
Польшу лишили лицензии на израильское ПО Pegasus
Скандал с нелегальным прослушиванием политиков привел к тому, что Польшу лишили лицензии на израильское программное обеспечение Pegasus, сообщил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T10:14
2024-04-03T10:14
в мире
технологии
польша
томаш семоняк
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 3 апр – РИА Новости. Скандал с нелегальным прослушиванием политиков привел к тому, что Польшу лишили лицензии на израильское программное обеспечение Pegasus, сообщил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк в эфире Польского телевидения. Ранее сообщалось, что по различным данным спецслужбы Польши прослушивали с помощью Pegasus экс-премьера республики Матеуша Моравецкого, нынешнего премьер-министра Дональда Туска, других политиков, а также бизнесменов, адвокатов, общественных деятелей. По словам министра, в Польше в настоящее время не используют программное обеспечение Pegasus, так как израильский разработчик лишил страну лицензии. "Нет. Мы не применяем этой системы. Когда оказалось, что власти применяют это программное обеспечение не по назначению, то у нескольких стран были отобраны лицензии", - сказал он. Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах.
https://ria.ru/20240219/polsha-1928216711.html
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в мире, технологии, польша, томаш семоняк, матеуш моравецкий, дональд туск
В мире, Технологии, Польша, Томаш Семоняк, Матеуш Моравецкий, Дональд Туск
Польшу лишили лицензии на израильское ПО Pegasus

Польшу лишили лицензии на израильское ПО Pegasus из-за скандала с прослушиванием

© Depositphotos.com / rognarБазилика Святых Михаила и Флориана
Базилика Святых Михаила и Флориана - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Depositphotos.com / rognar
Базилика Святых Михаила и Флориана. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 апр – РИА Новости. Скандал с нелегальным прослушиванием политиков привел к тому, что Польшу лишили лицензии на израильское программное обеспечение Pegasus, сообщил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк в эфире Польского телевидения.
Ранее сообщалось, что по различным данным спецслужбы Польши прослушивали с помощью Pegasus экс-премьера республики Матеуша Моравецкого, нынешнего премьер-министра Дональда Туска, других политиков, а также бизнесменов, адвокатов, общественных деятелей.
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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По словам министра, в Польше в настоящее время не используют программное обеспечение Pegasus, так как израильский разработчик лишил страну лицензии.
"Нет. Мы не применяем этой системы. Когда оказалось, что власти применяют это программное обеспечение не по назначению, то у нескольких стран были отобраны лицензии", - сказал он.
Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах.
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В миреТехнологииПольшаТомаш СемонякМатеуш МоравецкийДональд Туск
 
 
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