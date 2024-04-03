https://ria.ru/20240403/polsha-1937510274.html

Польшу лишили лицензии на израильское ПО Pegasus

Польшу лишили лицензии на израильское ПО Pegasus - РИА Новости, 03.04.2024

Польшу лишили лицензии на израильское ПО Pegasus

Скандал с нелегальным прослушиванием политиков привел к тому, что Польшу лишили лицензии на израильское программное обеспечение Pegasus, сообщил... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T10:14

2024-04-03T10:14

2024-04-03T10:14

в мире

технологии

польша

томаш семоняк

матеуш моравецкий

дональд туск

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ВАРШАВА, 3 апр – РИА Новости. Скандал с нелегальным прослушиванием политиков привел к тому, что Польшу лишили лицензии на израильское программное обеспечение Pegasus, сообщил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк в эфире Польского телевидения. Ранее сообщалось, что по различным данным спецслужбы Польши прослушивали с помощью Pegasus экс-премьера республики Матеуша Моравецкого, нынешнего премьер-министра Дональда Туска, других политиков, а также бизнесменов, адвокатов, общественных деятелей. По словам министра, в Польше в настоящее время не используют программное обеспечение Pegasus, так как израильский разработчик лишил страну лицензии. "Нет. Мы не применяем этой системы. Когда оказалось, что власти применяют это программное обеспечение не по назначению, то у нескольких стран были отобраны лицензии", - сказал он. Pegasus - программное обеспечение, созданное израильской компанией NSO Group Technologies. Оно считалось ценным инструментом для спецслужб: его можно было установить удаленно на смартфон подозреваемого. Работа программы была практически невидимой и позволяла получить доступ ко всем данным, включая сообщения в зашифрованных мессенджерах.

https://ria.ru/20240219/polsha-1928216711.html

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польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, польша, томаш семоняк, матеуш моравецкий, дональд туск