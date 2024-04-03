https://ria.ru/20240403/politika-1937498607.html

Германия и США отвергли идею Макрона об отношениях с Россией, пишут СМИ

Германия и США отвергли идею Макрона об отношениях с Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2024

Германия и США отвергли идею Макрона об отношениях с Россией, пишут СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена занять по отношению к России позицию "стратегической... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T09:41

2024-04-03T09:41

2024-04-03T10:11

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пытался убедить канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента США Джо Байдена занять по отношению к России позицию "стратегической двусмысленности", которая "оставила бы все военные варианты на столе", однако американский и немецкий лидеры выступили против этой идеи, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников. Как пишет газета, в феврале Макрон провел конфиденциальные телефонные разговоры с Байденом и Шольцем, чтобы заложить основу для парижского саммита, который, как он надеялся, окажет влияние на стратегию Запада в украинском конфликте. По словам источников, французский лидер заявил своем коллегам, что они "должны занять позицию стратегической двусмысленности по отношению к России, которая оставила бы все военные варианты на столе". "Макрон хотел перестать транслировать границы вовлеченности Запада – так называемые красные линии – и вместо этого заставить Кремль гадать", - пишет издание. По данным Wall Street Journal, эта идея представляла собой радикальный отход от позиции, которую администрация Байдена придерживалась с начала конфликта на Украине, и которая была направлена на то, чтобы избежать действий, способных спровоцировать Москву и привести к эскалации. Как сообщили чиновники, Байден поставил под сомнение необходимость изменения стратегии на фоне опасений, что это может привести к эскалации конфликта. Шольц также выступил против этой идеи, заявив, что она рискует разделить союзников и сделать страны НАТО стороной конфликта. Как сообщается, в разговоре с Байденом и Шольцем Макрон заявил, что хочет использовать саммит в Париже, чтобы направить послание российскому президенту Владимиру Путину. Он отметил, что западные столицы должны перестать исключать военные варианты и заявил о намерении обнародовать новый подход после саммита. Шольц, в свою очередь ответил, что, если Макрон сделает это, то он сам и другие лидеры будут вынуждены отвергнуть его идею. По словам чиновников, Шольц настоятельно посоветовал Макрону не поступать так, заявив, что это может вызвать чувство разобщенности среди союзников. Однако, как отмечается, на самом саммите Макрон "ошеломил" союзников, заявив на пресс-конференции, что нельзя исключать ни один военный вариант, даже размещение войск из стран НАТО. При этом демонстративное неповиновение французского лидера "закрепило его превращение из одного из голубей войны в ее ведущего ястреба". Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20231009/evropa-1901395855.html

https://ria.ru/20240301/sholts-1930546828.html

https://ria.ru/20240315/frg-1933266377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, франция, джо байден, эммануэль макрон, олаф шольц, нато, евросоюз