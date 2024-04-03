https://ria.ru/20240403/pogoda-1937485082.html

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду - РИА Новости, 03.04.2024

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

Ливневые дожди во второй половине дня, штормовой ветер и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T08:18

2024-04-03T08:18

2024-04-03T08:18

общество

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Ливневые дожди во второй половине дня, штормовой ветер и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня в Центральную Россию прорвется холодный атмосферный фронт, из-за чего во второй половине дня прошумят короткие освежающие ливневые дожди, что понизит дневную температуры в Москве до плюс 14-17, по области плюс 13-18", - рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что во второй половине дня прогнозируется штормовой ветер юго-западных румбов – в порывах до 20 метров в секунду. Из-за этого возможно падение деревьев, рекламных конструкций. Атмосферное давление понизится до 729 миллиметров ртутного столба, вечером оно начнет расти. "В Москве сейчас плюс 14,4. Минимальная за ночь плюс 13,7 – это летняя температура. Небо на 100% закрыто высоко-кучевыми облаками на высоте более 2500 метров. Без осадков. Видимость 20 километров. Влажность 56%. Атмосферное давление пониженное - 730,5 миллиметра ртутного столба", - пояснил специалист.

https://ria.ru/20240401/pogoda-1937194891.html

https://ria.ru/20240402/noch-1937242541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, евгений тишковец, погода