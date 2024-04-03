https://ria.ru/20240403/poezda-1937485979.html

Движение поездов на участке Сочи —Дагомыс частично восстановили после ЧП

Движение поездов на участке Сочи —Дагомыс частично восстановили после ЧП - РИА Новости, 03.04.2024

Движение поездов на участке Сочи —Дагомыс частично восстановили после ЧП

Движение поездов на участке Сочи — Дагомыс организовано по одному пути в обе стороны после выноса грунта и бетонных конструкций на железную дорогу из-за... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T08:34

2024-04-03T08:34

2024-04-03T09:32

происшествия

ржд

сочи

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СОЧИ, 3 апр - РИА Новости. Движение поездов на участке Сочи — Дагомыс организовано по одному пути в обе стороны после выноса грунта и бетонных конструкций на железную дорогу из-за коммунальной аварии, сообщает Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД). По данным СКЖД, вечером во вторник на 1955-м километре участка Дагомыс — Сочи вследствие коммунальной аварии на опорную стену и железнодорожные пути вынесло 70 кубометров метров грунта и элементов бетонных конструкций. Это привело к повреждению 20 метров подпорной стены и опоры контактной сети. "В связи с происшествием движение поездов на участке организовано по одному пути в обе стороны. Нештатная ситуация привела к нарушению графика движения поездов", - говорится в сообщении. Уточняется, что железнодорожники предпринимают необходимые меры по расчистке пути и восстановлению контактной сети. По данным мэрии, месте развернут городской оперативный штаб. В ликвидации последствий задействованы 50 специалистов Сочинской дистанции пути ОАО "РЖД" и шесть единиц специализированной техники. Железнодорожное сообщение не прерывалось.

https://ria.ru/20240402/vagony-1937388110.html

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сочи

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ржд, сочи