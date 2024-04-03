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Движение поездов на участке Сочи —Дагомыс частично восстановили после ЧП - РИА Новости, 03.04.2024
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08:34 03.04.2024 (обновлено: 09:32 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/poezda-1937485979.html
Движение поездов на участке Сочи —Дагомыс частично восстановили после ЧП
Движение поездов на участке Сочи —Дагомыс частично восстановили после ЧП - РИА Новости, 03.04.2024
Движение поездов на участке Сочи —Дагомыс частично восстановили после ЧП
Движение поездов на участке Сочи — Дагомыс организовано по одному пути в обе стороны после выноса грунта и бетонных конструкций на железную дорогу из-за... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T08:34
2024-04-03T09:32
происшествия
ржд
сочи
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СОЧИ, 3 апр - РИА Новости. Движение поездов на участке Сочи — Дагомыс организовано по одному пути в обе стороны после выноса грунта и бетонных конструкций на железную дорогу из-за коммунальной аварии, сообщает Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД). По данным СКЖД, вечером во вторник на 1955-м километре участка Дагомыс — Сочи вследствие коммунальной аварии на опорную стену и железнодорожные пути вынесло 70 кубометров метров грунта и элементов бетонных конструкций. Это привело к повреждению 20 метров подпорной стены и опоры контактной сети. "В связи с происшествием движение поездов на участке организовано по одному пути в обе стороны. Нештатная ситуация привела к нарушению графика движения поездов", - говорится в сообщении. Уточняется, что железнодорожники предпринимают необходимые меры по расчистке пути и восстановлению контактной сети. По данным мэрии, месте развернут городской оперативный штаб. В ликвидации последствий задействованы 50 специалистов Сочинской дистанции пути ОАО "РЖД" и шесть единиц специализированной техники. Железнодорожное сообщение не прерывалось.
https://ria.ru/20240402/vagony-1937388110.html
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происшествия, ржд, сочи
Происшествия, РЖД, Сочи
Движение поездов на участке Сочи —Дагомыс частично восстановили после ЧП

Движение поездов на участке Сочи — Дагомыс организовали по одному пути после ЧП

© Фото : Сочи Официальный/TelegramДвижение поездов на участке Дагомыс-Сочи нарушено из-за схода грунта и обрушения стены на ж/д пути. 3 апреля 2024
Движение поездов на участке Дагомыс-Сочи нарушено из-за схода грунта и обрушения стены на ж/д пути. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Сочи Официальный/Telegram
Движение поездов на участке Дагомыс-Сочи нарушено из-за схода грунта и обрушения стены на ж/д пути. 3 апреля 2024
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СОЧИ, 3 апр - РИА Новости. Движение поездов на участке Сочи — Дагомыс организовано по одному пути в обе стороны после выноса грунта и бетонных конструкций на железную дорогу из-за коммунальной аварии, сообщает Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД).
По данным СКЖД, вечером во вторник на 1955-м километре участка Дагомыс — Сочи вследствие коммунальной аварии на опорную стену и железнодорожные пути вынесло 70 кубометров метров грунта и элементов бетонных конструкций. Это привело к повреждению 20 метров подпорной стены и опоры контактной сети.
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"В связи с происшествием движение поездов на участке организовано по одному пути в обе стороны. Нештатная ситуация привела к нарушению графика движения поездов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что железнодорожники предпринимают необходимые меры по расчистке пути и восстановлению контактной сети.
По данным мэрии, месте развернут городской оперативный штаб. В ликвидации последствий задействованы 50 специалистов Сочинской дистанции пути ОАО "РЖД" и шесть единиц специализированной техники. Железнодорожное сообщение не прерывалось.
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