Источник опроверг данные о том, что США предупреждали о теракте в "Крокусе"

2024-04-03T15:57

2024-04-03T15:57

2024-04-03T16:19

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Информация в СМИ США о том, что Вашингтон якобы предупреждал Россию о подготовке к теракту в "Крокусе", не соответствует действительности, сообщил источник в российском компетентном ведомстве."Данная информация не соответствует действительности. Как уже сообщалось ранее, США, действительно, информировали Россию о террористической угрозе. Однако, данная информация носила общий характер и содержала лишь предупреждения о возможности совершения терактов в местах массового скопления граждан", - заявил собеседник агентства, комментируя появившиеся в ряде американских СМИ, в частности в The New York Times и The Washington Post, утверждениями о том, что якобы власти США за две недели предупреждали Россию о подготовке теракта в комплексе "Крокус сити холл".Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.

