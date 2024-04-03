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Источник опроверг данные о том, что США предупреждали о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 03.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:57 03.04.2024 (обновлено: 16:19 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/podgotovka-1937623956.html
Источник опроверг данные о том, что США предупреждали о теракте в "Крокусе"
Источник опроверг данные о том, что США предупреждали о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 03.04.2024
Источник опроверг данные о том, что США предупреждали о теракте в "Крокусе"
Информация в СМИ США о том, что Вашингтон якобы предупреждал Россию о подготовке к теракту в "Крокусе", не соответствует действительности, сообщил источник в... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:57
2024-04-03T16:19
теракт в "крокус сити холле"
сша
крокус
в мире
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Информация в СМИ США о том, что Вашингтон якобы предупреждал Россию о подготовке к теракту в "Крокусе", не соответствует действительности, сообщил источник в российском компетентном ведомстве."Данная информация не соответствует действительности. Как уже сообщалось ранее, США, действительно, информировали Россию о террористической угрозе. Однако, данная информация носила общий характер и содержала лишь предупреждения о возможности совершения терактов в местах массового скопления граждан", - заявил собеседник агентства, комментируя появившиеся в ряде американских СМИ, в частности в The New York Times и The Washington Post, утверждениями о том, что якобы власти США за две недели предупреждали Россию о подготовке теракта в комплексе "Крокус сити холл".Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
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сша, крокус, в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", США, Крокус, В мире, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Источник опроверг данные о том, что США предупреждали о теракте в "Крокусе"

Источник опроверг, что США предупреждали Россию о подготовке теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Информация в СМИ США о том, что Вашингтон якобы предупреждал Россию о подготовке к теракту в "Крокусе", не соответствует действительности, сообщил источник в российском компетентном ведомстве.
«
"Данная информация не соответствует действительности. Как уже сообщалось ранее, США, действительно, информировали Россию о террористической угрозе. Однако, данная информация носила общий характер и содержала лишь предупреждения о возможности совершения терактов в местах массового скопления граждан", - заявил собеседник агентства, комментируя появившиеся в ряде американских СМИ, в частности в The New York Times и The Washington Post, утверждениями о том, что якобы власти США за две недели предупреждали Россию о подготовке теракта в комплексе "Крокус сити холл".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Медведев призвал ликвидировать причастных к теракту в "Крокусе"
2 апреля, 21:34
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"СШАКрокусВ миреМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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