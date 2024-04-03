https://ria.ru/20240403/podderzhka-1937581488.html

Около 200 проектов местных инициатив получат поддержку в Рязанской области

Около 200 проектов местных инициатив получат поддержку в Рязанской области - РИА Новости, 03.04.2024

Около 200 проектов местных инициатив получат поддержку в Рязанской области

В Рязанской области в этом году получат финансовую поддержку 193 проекта местных инициатив, регион выделил на программу дополнительно 50 миллионов рублей,... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:09

2024-04-03T14:09

2024-04-03T14:09

рязанская область

рязанская область

павел малков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937582880_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_bc5ca68f43b3e6f4e3bf0c130f5df63e.jpg

РЯЗАНЬ, 3 апр — РИА Новости. В Рязанской области в этом году получат финансовую поддержку 193 проекта местных инициатив, регион выделил на программу дополнительно 50 миллионов рублей, сообщил губернатор Павел Малков. "Выделяем дополнительно 50 миллионов рублей на реализацию проектов местных инициатив… В 2023 году реализованы 177 инициативных проектов на территории 68 муниципальных образований. В этом году благодаря дополнительным средствам поддержку получат 193 проекта", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Павел Малков пояснил, что благодаря программе поддержки местных инициатив в населенных пунктах региона устанавливаются детские площадки, благоустраиваются дворы и парки, ремонтируются дороги. При этом "люди сами, сообща, вместе с соседями придумывают идеи и проекты", а регион помогает воплотить их в жизнь. "Не раз говорил, что огромную роль в улучшении наших городов и сёл играют сами жители. Каждый может напрямую влиять на позитивные изменения. Один из важнейших инструментов – программа поддержки местных инициатив", - отметил Павел Малков.

https://ria.ru/20240328/raboty-1936399337.html

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рязанская область, павел малков