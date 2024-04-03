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Около 200 проектов местных инициатив получат поддержку в Рязанской области - РИА Новости, 03.04.2024
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Рязанская область
Рязанская область
 
14:09 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/podderzhka-1937581488.html
Около 200 проектов местных инициатив получат поддержку в Рязанской области
Около 200 проектов местных инициатив получат поддержку в Рязанской области - РИА Новости, 03.04.2024
Около 200 проектов местных инициатив получат поддержку в Рязанской области
В Рязанской области в этом году получат финансовую поддержку 193 проекта местных инициатив, регион выделил на программу дополнительно 50 миллионов рублей,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:09
2024-04-03T14:09
рязанская область
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 3 апр — РИА Новости. В Рязанской области в этом году получат финансовую поддержку 193 проекта местных инициатив, регион выделил на программу дополнительно 50 миллионов рублей, сообщил губернатор Павел Малков. "Выделяем дополнительно 50 миллионов рублей на реализацию проектов местных инициатив… В 2023 году реализованы 177 инициативных проектов на территории 68 муниципальных образований. В этом году благодаря дополнительным средствам поддержку получат 193 проекта", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Павел Малков пояснил, что благодаря программе поддержки местных инициатив в населенных пунктах региона устанавливаются детские площадки, благоустраиваются дворы и парки, ремонтируются дороги. При этом "люди сами, сообща, вместе с соседями придумывают идеи и проекты", а регион помогает воплотить их в жизнь. "Не раз говорил, что огромную роль в улучшении наших городов и сёл играют сами жители. Каждый может напрямую влиять на позитивные изменения. Один из важнейших инструментов – программа поддержки местных инициатив", - отметил Павел Малков.
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рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков

Около 200 проектов местных инициатив получат поддержку в Рязанской области

© Фото : Правительство Рязанской области Около 200 проектов местных инициатив получат поддержку в Рязанской области
Около 200 проектов местных инициатив получат поддержку в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Правительство Рязанской области
Около 200 проектов местных инициатив получат поддержку в Рязанской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 3 апр — РИА Новости. В Рязанской области в этом году получат финансовую поддержку 193 проекта местных инициатив, регион выделил на программу дополнительно 50 миллионов рублей, сообщил губернатор Павел Малков.
"Выделяем дополнительно 50 миллионов рублей на реализацию проектов местных инициатив… В 2023 году реализованы 177 инициативных проектов на территории 68 муниципальных образований. В этом году благодаря дополнительным средствам поддержку получат 193 проекта", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Павел Малков пояснил, что благодаря программе поддержки местных инициатив в населенных пунктах региона устанавливаются детские площадки, благоустраиваются дворы и парки, ремонтируются дороги. При этом "люди сами, сообща, вместе с соседями придумывают идеи и проекты", а регион помогает воплотить их в жизнь.
"Не раз говорил, что огромную роль в улучшении наших городов и сёл играют сами жители. Каждый может напрямую влиять на позитивные изменения. Один из важнейших инструментов – программа поддержки местных инициатив", - отметил Павел Малков.
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Рязанская областьРязанская областьПавел Малков
 
 
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