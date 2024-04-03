https://ria.ru/20240403/pedinstituty-1937631685.html

Володин призвал возрождать педагогические институты

Володин призвал возрождать педагогические институты - РИА Новости, 03.04.2024

Володин призвал возрождать педагогические институты

Необходимо возрождать педагогические институты или формировать пединституты внутри университетов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:26

2024-04-03T16:26

2024-04-03T16:51

общество

вячеслав володин

сергей кравцов

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

навигатор абитуриента

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937613749_0:37:3510:2011_1920x0_80_0_0_8d5e5526c991fc47ae6e5910b8c682f1.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Необходимо возрождать педагогические институты или формировать пединституты внутри университетов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Но он (министр просвещения Сергей Кравцов - ред.) опять-таки, как скромный министр, это не всегда хорошо, для достижения целей и задач, умалчивает, что особенно эти проблемы сегодня актуальны в тех регионах, где нет педагогических институтов. Поэтому их надо либо возрождать, либо в рамках высшей школы идти на шаги, формирование педагогических институтов внутри университетов. Потому что они изначально туда вливались как самостоятельные структурные подразделения. А сейчас они уже просто-напросто размыты и присутствуют в виде факультетов. Не более чем", - сказал Володин в ходе отчета правительства в среду. По его словам, университеты не так заточены на подготовку кадров в системе образования, как раньше педагогический институт целевым образом решал эту проблему: "сейчас специальность педагога, она, зачастую, размыта в университетах, и уже педагогику, учитель, педагог, предметник, не всегда встретишь в перечне специальностей университета". Проблема кадрового обеспечения системы образования стала особенно очевидна, когда в свое время сеть находящихся почти в каждом регионе педагогических институтов "отдрейфовала" в высшую школу, и педагогические институты стали частью либо университетов, либо были преобразованы в университеты, указал Володин. "Поэтому, если вы поручите Татьяне Алексеевне (Голиковой, вице-премьер - ред.) этот профессиональный разговор, мы составим, постараемся выработать решения, которые позволят нам решить эти вопросы более эффективно. Потому что проблемы присутствуют", - сказал спикер нижней палаты.

https://ria.ru/20240403/pravitelstvo-1937523943.html

https://ria.ru/20231101/pedagogika-1906589981.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, вячеслав володин, сергей кравцов, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, навигатор абитуриента