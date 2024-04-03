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Володин призвал возрождать педагогические институты - РИА Новости, 03.04.2024
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16:26 03.04.2024 (обновлено: 16:51 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/pedinstituty-1937631685.html
Володин призвал возрождать педагогические институты
Володин призвал возрождать педагогические институты - РИА Новости, 03.04.2024
Володин призвал возрождать педагогические институты
Необходимо возрождать педагогические институты или формировать пединституты внутри университетов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:26
2024-04-03T16:51
общество
вячеслав володин
сергей кравцов
госдума рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Необходимо возрождать педагогические институты или формировать пединституты внутри университетов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Но он (министр просвещения Сергей Кравцов - ред.) опять-таки, как скромный министр, это не всегда хорошо, для достижения целей и задач, умалчивает, что особенно эти проблемы сегодня актуальны в тех регионах, где нет педагогических институтов. Поэтому их надо либо возрождать, либо в рамках высшей школы идти на шаги, формирование педагогических институтов внутри университетов. Потому что они изначально туда вливались как самостоятельные структурные подразделения. А сейчас они уже просто-напросто размыты и присутствуют в виде факультетов. Не более чем", - сказал Володин в ходе отчета правительства в среду. По его словам, университеты не так заточены на подготовку кадров в системе образования, как раньше педагогический институт целевым образом решал эту проблему: "сейчас специальность педагога, она, зачастую, размыта в университетах, и уже педагогику, учитель, педагог, предметник, не всегда встретишь в перечне специальностей университета". Проблема кадрового обеспечения системы образования стала особенно очевидна, когда в свое время сеть находящихся почти в каждом регионе педагогических институтов "отдрейфовала" в высшую школу, и педагогические институты стали частью либо университетов, либо были преобразованы в университеты, указал Володин. "Поэтому, если вы поручите Татьяне Алексеевне (Голиковой, вице-премьер - ред.) этот профессиональный разговор, мы составим, постараемся выработать решения, которые позволят нам решить эти вопросы более эффективно. Потому что проблемы присутствуют", - сказал спикер нижней палаты.
https://ria.ru/20240403/pravitelstvo-1937523943.html
https://ria.ru/20231101/pedagogika-1906589981.html
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общество, вячеслав володин, сергей кравцов, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, навигатор абитуриента
Общество, Вячеслав Володин, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Навигатор абитуриента
Володин призвал возрождать педагогические институты

Володин: нужно возрождать пединституты или формировать их внутри университетов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Необходимо возрождать педагогические институты или формировать пединституты внутри университетов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Но он (министр просвещения Сергей Кравцов - ред.) опять-таки, как скромный министр, это не всегда хорошо, для достижения целей и задач, умалчивает, что особенно эти проблемы сегодня актуальны в тех регионах, где нет педагогических институтов. Поэтому их надо либо возрождать, либо в рамках высшей школы идти на шаги, формирование педагогических институтов внутри университетов. Потому что они изначально туда вливались как самостоятельные структурные подразделения. А сейчас они уже просто-напросто размыты и присутствуют в виде факультетов. Не более чем", - сказал Володин в ходе отчета правительства в среду.
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По его словам, университеты не так заточены на подготовку кадров в системе образования, как раньше педагогический институт целевым образом решал эту проблему: "сейчас специальность педагога, она, зачастую, размыта в университетах, и уже педагогику, учитель, педагог, предметник, не всегда встретишь в перечне специальностей университета". Проблема кадрового обеспечения системы образования стала особенно очевидна, когда в свое время сеть находящихся почти в каждом регионе педагогических институтов "отдрейфовала" в высшую школу, и педагогические институты стали частью либо университетов, либо были преобразованы в университеты, указал Володин.
"Поэтому, если вы поручите Татьяне Алексеевне (Голиковой, вице-премьер - ред.) этот профессиональный разговор, мы составим, постараемся выработать решения, которые позволят нам решить эти вопросы более эффективно. Потому что проблемы присутствуют", - сказал спикер нижней палаты.
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