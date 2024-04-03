https://ria.ru/20240403/pavodki-1937640401.html

Путин заслушал доклады о ситуации с паводками

Путин заслушал доклады о ситуации с паводками - РИА Новости, 03.04.2024

Путин заслушал доклады о ситуации с паводками

Президент РФ Владимир Путин в среду заслушал доклады губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера, а также провел... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:41

2024-04-03T16:41

2024-04-03T16:48

жилье

алтайский край

оренбургская область

россия

владимир путин

виктор томенко

денис паслер

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду заслушал доклады губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера, а также провел телефонный разговор с главой МЧС Александром Куренковым о ситуации с паводками в регионах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Владимир Путин заслушал доклады губернаторов Алтайского края Виктора Томенко и Оренбургской области Дениса Паслера, а также провел телефонный разговор с главой МЧС Александром Куренковым о ситуации с паводками в регионах. Президент дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям, находящимся в зоне подтопления", - сказал представитель Кремля. Правительство Алтайского края ввело 30 марта режим ЧС в связи с паводком. Как сообщали ранее в пресс-службе МЧС, промерзание почвы и резкое потепление стали причиной подтопления в регионе. В Оренбургской области для снижения потерь из-за весеннего паводка 30 марта ввели режим повышенной готовности, а 2 апреля Акбулакском районе региона, где дома зашла во многие дома, ввели режим ЧС. В среду, 3 апреля, режим чрезвычайной ситуации ввели в оренбургском поселке Краснохолм, где талыми водами подтопило более 900 жилых домов.

https://ria.ru/20240331/pavodok-1936913890.html

алтайский край

оренбургская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жилье, алтайский край, оренбургская область, россия, владимир путин, виктор томенко, денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)