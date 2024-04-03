https://ria.ru/20240403/patriarkh-1937643974.html

Патриарх Кирилл наградил ректора МГУ орденом святителя Иннокентия

Патриарх Кирилл наградил ректора МГУ орденом святителя Иннокентия - РИА Новости, 03.04.2024

Патриарх Кирилл наградил ректора МГУ орденом святителя Иннокентия

Патриарх московский и всея Руси Кирилл наградил в связи с 85-летием ректора МГУ Виктора Садовничего орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского и... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:47

2024-04-03T16:47

2024-04-03T16:47

религия

россия

виктор садовничий

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Патриарх московский и всея Руси Кирилл наградил в связи с 85-летием ректора МГУ Виктора Садовничего орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, I степени, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ)."В сложнейшие для России годы социально-политических трансформаций вы возглавили старейший вуз, стремясь сохранить его уникальные традиции фундаментального образования и сплотить огромный преподавательский коллектив, определив векторы развития. Благодаря этому МГУ входит в рейтинги лучших вузов и является общепризнанным научным центром мирового уровня. В связи с отмечаемой знаменательной датой, 85-летием, полагаю справедливым удостоить вас ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского (I степени)", - говорится в поздравительном послании патриарха Кирилла.Предстоятель РПЦ особо подчеркнул конструктивное взаимодействием МГУ с церковью, в том числе и в вопросах, касающихся духовно-нравственного просвещения и воспитания подрастающего поколения."Подавая окружающим пример высокого профессионализма и ответственного подхода к решению научных проблем, вы стяжали глубокое уважение коллег и любовь студентов, которые видят в вас образец настоящего лидера и эффективного руководителя, талантливого преподавателя и энтузиаста своего дела", - отмечается в послании патриарха.

https://ria.ru/20240327/rpts-1936233832.html

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Никита Бизин

россия, виктор садовничий, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия