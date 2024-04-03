https://ria.ru/20240403/patriarkh-1937643974.html
Патриарх Кирилл наградил ректора МГУ орденом святителя Иннокентия
Патриарх Кирилл наградил ректора МГУ орденом святителя Иннокентия - РИА Новости, 03.04.2024
Патриарх Кирилл наградил ректора МГУ орденом святителя Иннокентия
Патриарх московский и всея Руси Кирилл наградил в связи с 85-летием ректора МГУ Виктора Садовничего орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского и... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:47
2024-04-03T16:47
2024-04-03T16:47
религия
россия
виктор садовничий
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Патриарх московский и всея Руси Кирилл наградил в связи с 85-летием ректора МГУ Виктора Садовничего орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, I степени, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ)."В сложнейшие для России годы социально-политических трансформаций вы возглавили старейший вуз, стремясь сохранить его уникальные традиции фундаментального образования и сплотить огромный преподавательский коллектив, определив векторы развития. Благодаря этому МГУ входит в рейтинги лучших вузов и является общепризнанным научным центром мирового уровня. В связи с отмечаемой знаменательной датой, 85-летием, полагаю справедливым удостоить вас ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского (I степени)", - говорится в поздравительном послании патриарха Кирилла.Предстоятель РПЦ особо подчеркнул конструктивное взаимодействием МГУ с церковью, в том числе и в вопросах, касающихся духовно-нравственного просвещения и воспитания подрастающего поколения."Подавая окружающим пример высокого профессионализма и ответственного подхода к решению научных проблем, вы стяжали глубокое уважение коллег и любовь студентов, которые видят в вас образец настоящего лидера и эффективного руководителя, талантливого преподавателя и энтузиаста своего дела", - отмечается в послании патриарха.
https://ria.ru/20240327/rpts-1936233832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виктор садовничий, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Виктор Садовничий, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Религия
Патриарх Кирилл наградил ректора МГУ орденом святителя Иннокентия
Патриарх Кирилл наградил ректора МГУ Садовничего орденом святителя Иннокентия
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Патриарх московский и всея Руси Кирилл наградил в связи с 85-летием ректора МГУ Виктора Садовничего орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, I степени, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).
"В сложнейшие для России
годы социально-политических трансформаций вы возглавили старейший вуз, стремясь сохранить его уникальные традиции фундаментального образования и сплотить огромный преподавательский коллектив, определив векторы развития. Благодаря этому МГУ входит в рейтинги лучших вузов и является общепризнанным научным центром мирового уровня. В связи с отмечаемой знаменательной датой, 85-летием, полагаю справедливым удостоить вас ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского (I степени)", - говорится в поздравительном послании патриарха Кирилла.
Предстоятель РПЦ особо подчеркнул конструктивное взаимодействием МГУ с церковью, в том числе и в вопросах, касающихся духовно-нравственного просвещения и воспитания подрастающего поколения.
"Подавая окружающим пример высокого профессионализма и ответственного подхода к решению научных проблем, вы стяжали глубокое уважение коллег и любовь студентов, которые видят в вас образец настоящего лидера и эффективного руководителя, талантливого преподавателя и энтузиаста своего дела", - отмечается в послании патриарха.