https://ria.ru/20240403/osmotry-1937552161.html

Диспансеризацию в 2023 году прошел каждый второй житель России

Диспансеризацию в 2023 году прошел каждый второй житель России - РИА Новости, 03.04.2024

Диспансеризацию в 2023 году прошел каждый второй житель России

Профилактические осмотры в 2023 году прошел каждый второй житель России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:38

2024-04-03T12:38

2024-04-03T12:38

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Профилактические осмотры в 2023 году прошел каждый второй житель России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. "Расширили программы диспансеризации, чтобы граждане могли бесплатно проверить здоровье. Если в 2020 году профилактические осмотры прошли около 39 миллионов человек, то в прошлом году – уже каждый второй житель России, что стало хорошей возможностью вовремя выявить заболевание, если оно есть", - сказал премьер.

https://ria.ru/20240403/zhizn-1937548839.html

россия

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Варвара Скокшина

общество, россия, михаил мишустин, госдума рф