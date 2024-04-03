https://ria.ru/20240403/osmotry-1937552161.html
Диспансеризацию в 2023 году прошел каждый второй житель России
Диспансеризацию в 2023 году прошел каждый второй житель России - РИА Новости, 03.04.2024
Диспансеризацию в 2023 году прошел каждый второй житель России
Профилактические осмотры в 2023 году прошел каждый второй житель России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:38
2024-04-03T12:38
2024-04-03T12:38
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918476658_0:54:3072:1782_1920x0_80_0_0_d30c48cf8a8e533d931a27b7ea3d4e72.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Профилактические осмотры в 2023 году прошел каждый второй житель России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. "Расширили программы диспансеризации, чтобы граждане могли бесплатно проверить здоровье. Если в 2020 году профилактические осмотры прошли около 39 миллионов человек, то в прошлом году – уже каждый второй житель России, что стало хорошей возможностью вовремя выявить заболевание, если оно есть", - сказал премьер.
https://ria.ru/20240403/zhizn-1937548839.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918476658_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_01b935bc0506e06ea765ca19a3cf46cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Диспансеризацию в 2023 году прошел каждый второй житель России
Мишустин: диспансеризацию в 2023 году прошел каждый второй житель России
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Профилактические осмотры в 2023 году прошел каждый второй житель России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер в среду выступает в Госдуме
с отчетом о работе правительства за 2023 год.
"Расширили программы диспансеризации, чтобы граждане могли бесплатно проверить здоровье. Если в 2020 году профилактические осмотры прошли около 39 миллионов человек, то в прошлом году – уже каждый второй житель России, что стало хорошей возможностью вовремя выявить заболевание, если оно есть", - сказал премьер.