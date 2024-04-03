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Диспансеризацию в 2023 году прошел каждый второй житель России - РИА Новости, 03.04.2024
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12:38 03.04.2024
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Диспансеризацию в 2023 году прошел каждый второй житель России
Диспансеризацию в 2023 году прошел каждый второй житель России - РИА Новости, 03.04.2024
Диспансеризацию в 2023 году прошел каждый второй житель России
Профилактические осмотры в 2023 году прошел каждый второй житель России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:38
2024-04-03T12:38
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Профилактические осмотры в 2023 году прошел каждый второй житель России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. "Расширили программы диспансеризации, чтобы граждане могли бесплатно проверить здоровье. Если в 2020 году профилактические осмотры прошли около 39 миллионов человек, то в прошлом году – уже каждый второй житель России, что стало хорошей возможностью вовремя выявить заболевание, если оно есть", - сказал премьер.
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Диспансеризацию в 2023 году прошел каждый второй житель России

Мишустин: диспансеризацию в 2023 году прошел каждый второй житель России

© РИА Новости / Александр КряжевВрач проводит осмотр пациента
Врач проводит осмотр пациента - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Врач проводит осмотр пациента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Профилактические осмотры в 2023 году прошел каждый второй житель России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год.
"Расширили программы диспансеризации, чтобы граждане могли бесплатно проверить здоровье. Если в 2020 году профилактические осмотры прошли около 39 миллионов человек, то в прошлом году – уже каждый второй житель России, что стало хорошей возможностью вовремя выявить заболевание, если оно есть", - сказал премьер.
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