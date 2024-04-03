Рейтинг@Mail.ru
Жителей Белгородской области будут предупреждать об угрозе атаки дронов - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:33 03.04.2024 (обновлено: 21:43 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/opoveschenie-1937702313.html
Жителей Белгородской области будут предупреждать об угрозе атаки дронов
Жителей Белгородской области будут предупреждать об угрозе атаки дронов - РИА Новости, 03.04.2024
Жителей Белгородской области будут предупреждать об угрозе атаки дронов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" заявил, что со среды сигналы о ракетной опасности и опасности от... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T20:33
2024-04-03T21:43
происшествия
белгородская область
белгород
украина
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
БЕЛГОРОД, 3 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" заявил, что со среды сигналы о ракетной опасности и опасности от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будут передаваться отдельно, чтобы максимально эффективно информировать население о потенциальных угрозах. В конце февраля текущего года губернатор сообщил, что сигнал ракетной опасности был разработан для оповещения о ракетной угрозе, в случае с беспилотниками этот механизм не работает. "С сегодняшнего дня МЧС делит сигнал на сигнал о предупреждении о ракетной опасности и опасности от БПЛА. Этот сигнал будет передаваться в зависимости от того сигнала, который мы получаем, или от того предупреждения, которое мы получаем от министерства обороны", - сказал Гладков.Губернатор добавил, что через службу МЧС будут доводить информацию до жителей Белгородской области о необходимых мерах предосторожности. В правительстве региона уточнили, что сирена и громкоговорители не будут включаться при оповещении об угрозе атаки беспилотника. "Белгородцам будут приходить Push-уведомления в приложении МЧС России, СМС-сообщения от операторов сотовой связи, также оповещение будет запущено на ТВ и радиоканалах", - подчеркнули в пресс-службе.Последние несколько недель Белгород и приграничные районы Белгородской области подвергаются атакам беспилотников и массированным обстрелам со стороны Украины. По информации регионального минздрава, начиная с 12 марта в Белгородской области погибли 26 жителей, 161 человек был ранен.
https://ria.ru/20240403/obstrely-1937614854.html
https://ria.ru/20240313/belgorod-1932724132.html
белгородская область
белгород
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгород, украина, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), технологии, россия
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Украина, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия
Жителей Белгородской области будут предупреждать об угрозе атаки дронов

Гладков: жителей Белгородской области будут оповещать об угрозе беспилотников

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" заявил, что со среды сигналы о ракетной опасности и опасности от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будут передаваться отдельно, чтобы максимально эффективно информировать население о потенциальных угрозах.
В конце февраля текущего года губернатор сообщил, что сигнал ракетной опасности был разработан для оповещения о ракетной угрозе, в случае с беспилотниками этот механизм не работает.
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки
Вчера, 15:39
"С сегодняшнего дня МЧС делит сигнал на сигнал о предупреждении о ракетной опасности и опасности от БПЛА. Этот сигнал будет передаваться в зависимости от того сигнала, который мы получаем, или от того предупреждения, которое мы получаем от министерства обороны", - сказал Гладков.
Губернатор добавил, что через службу МЧС будут доводить информацию до жителей Белгородской области о необходимых мерах предосторожности.
В правительстве региона уточнили, что сирена и громкоговорители не будут включаться при оповещении об угрозе атаки беспилотника. "Белгородцам будут приходить Push-уведомления в приложении МЧС России, СМС-сообщения от операторов сотовой связи, также оповещение будет запущено на ТВ и радиоканалах", - подчеркнули в пресс-службе.
Последние несколько недель Белгород и приграничные районы Белгородской области подвергаются атакам беспилотников и массированным обстрелам со стороны Украины. По информации регионального минздрава, начиная с 12 марта в Белгородской области погибли 26 жителей, 161 человек был ранен.
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
13 марта, 14:02
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородУкраинаВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала