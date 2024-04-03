https://ria.ru/20240403/opoveschenie-1937702313.html
Жителей Белгородской области будут предупреждать об угрозе атаки дронов
Жителей Белгородской области будут предупреждать об угрозе атаки дронов - РИА Новости, 03.04.2024
Жителей Белгородской области будут предупреждать об угрозе атаки дронов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" заявил, что со среды сигналы о ракетной опасности и опасности от... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T20:33
2024-04-03T20:33
2024-04-03T21:43
происшествия
белгородская область
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украина
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 3 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" заявил, что со среды сигналы о ракетной опасности и опасности от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будут передаваться отдельно, чтобы максимально эффективно информировать население о потенциальных угрозах. В конце февраля текущего года губернатор сообщил, что сигнал ракетной опасности был разработан для оповещения о ракетной угрозе, в случае с беспилотниками этот механизм не работает. "С сегодняшнего дня МЧС делит сигнал на сигнал о предупреждении о ракетной опасности и опасности от БПЛА. Этот сигнал будет передаваться в зависимости от того сигнала, который мы получаем, или от того предупреждения, которое мы получаем от министерства обороны", - сказал Гладков.Губернатор добавил, что через службу МЧС будут доводить информацию до жителей Белгородской области о необходимых мерах предосторожности. В правительстве региона уточнили, что сирена и громкоговорители не будут включаться при оповещении об угрозе атаки беспилотника. "Белгородцам будут приходить Push-уведомления в приложении МЧС России, СМС-сообщения от операторов сотовой связи, также оповещение будет запущено на ТВ и радиоканалах", - подчеркнули в пресс-службе.Последние несколько недель Белгород и приграничные районы Белгородской области подвергаются атакам беспилотников и массированным обстрелам со стороны Украины. По информации регионального минздрава, начиная с 12 марта в Белгородской области погибли 26 жителей, 161 человек был ранен.
https://ria.ru/20240403/obstrely-1937614854.html
https://ria.ru/20240313/belgorod-1932724132.html
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происшествия, белгородская область, белгород, украина, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), технологии, россия
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Украина, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия
Жителей Белгородской области будут предупреждать об угрозе атаки дронов
Гладков: жителей Белгородской области будут оповещать об угрозе беспилотников