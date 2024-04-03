https://ria.ru/20240403/oftalmologi-1937630596.html

Якутские офтальмологи начали лечить жителей подшефного Докучаевска

Якутские офтальмологи начали лечить жителей подшефного Докучаевска - РИА Новости, 03.04.2024

Якутские офтальмологи начали лечить жителей подшефного Докучаевска

Якутские офтальмологи начали лечить жителей подшефного Докучаевска в Донецкой народной республике, они присоединились к землякам-хирургам, прибывшим туда ранее, РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:23

2024-04-03T16:23

2024-04-03T16:23

республика саха (якутия)

докучаевск

донецкая народная республика

донбасс

айсен николаев

денис пушилин

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 3 апр — РИА Новости. Якутские офтальмологи начали лечить жителей подшефного Докучаевска в Донецкой народной республике, они присоединились к землякам-хирургам, прибывшим туда ранее, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии. Как сообщала ранее пресс-служба, бригада якутских врачей-офтальмологов уже помогла многим жителям Донбасса вернуть зрение, в открытом филиале якутской офтальмологической больницы в городе Кировское с октября 2023 года было осмотрено более 700 первичных пациентов и прооперировано около 340 больных. "К якутским врачам-хирургам, работающим в подшефном республике городе Докучаевск Донецкой Народной Республики, присоединились специалисты Якутской республиканской офтальмологической больницы. Они совместно с бригадой якутских врачей, которая приехала туда ранее, оказывают медицинскую помощь мирным жителям и участникам СВО", - информирует пресс-служба. Их работу высоко оценили глава Якутии Айсен Николаев и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. "Якутские офтальмологи в Кировское в течение апреля проведут более 300 операций. На консультацию записаны уже свыше 350 человек. В составе бригады три хирурга, врачи лазерной хирургии и клинико-диагностического отделения, а также две операционные медсестры. В Докучаевске якутские офтальмологи планируют провести более 50 операций по удалению катаракты", - рассказали в пресс-службе. По словам руководителя бригады, главврача Якутской республиканской офтальмологической больницы Ивана Луцкана, даты командировок в ДНР специально подбираются в тот период, когда нагрузка на офтальмологическую больницу минимальна. "Глава республики Айсен Николаев поручил оценить условия работы в больнице Докучаевска. Мы познакомились с местным офтальмологом и к нашему приезду были отобраны более 50 пациентов на оперативное лечение. Сейчас врачи также выполняют амбулаторную лазерную операцию по лечению вторичной катаракты. Результаты лечения у многих обнадёживают, пациенты, утратившие полноценное зрение, идут на поправку. Среди них есть люди, которым 80-90 лет", – сообщил Луцкан.

https://ria.ru/20240403/vosstanovlenie-1937614345.html

https://ria.ru/20240403/vosstanovlenie-1937584094.html

докучаевск

донецкая народная республика

донбасс

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

докучаевск, донецкая народная республика, донбасс, айсен николаев, денис пушилин, республика саха (якутия)