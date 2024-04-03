Рейтинг@Mail.ru
Якутские офтальмологи начали лечить жителей подшефного Докучаевска - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
16:23 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/oftalmologi-1937630596.html
Якутские офтальмологи начали лечить жителей подшефного Докучаевска
Якутские офтальмологи начали лечить жителей подшефного Докучаевска - РИА Новости, 03.04.2024
Якутские офтальмологи начали лечить жителей подшефного Докучаевска
Якутские офтальмологи начали лечить жителей подшефного Докучаевска в Донецкой народной республике, они присоединились к землякам-хирургам, прибывшим туда ранее, РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:23
2024-04-03T16:23
республика саха (якутия)
докучаевск
донецкая народная республика
донбасс
айсен николаев
денис пушилин
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937630897_0:30:720:436_1920x0_80_0_0_2d90523da5508cb034ce307f574ecf6e.jpg
ЯКУТСК, 3 апр — РИА Новости. Якутские офтальмологи начали лечить жителей подшефного Докучаевска в Донецкой народной республике, они присоединились к землякам-хирургам, прибывшим туда ранее, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии. Как сообщала ранее пресс-служба, бригада якутских врачей-офтальмологов уже помогла многим жителям Донбасса вернуть зрение, в открытом филиале якутской офтальмологической больницы в городе Кировское с октября 2023 года было осмотрено более 700 первичных пациентов и прооперировано около 340 больных. "К якутским врачам-хирургам, работающим в подшефном республике городе Докучаевск Донецкой Народной Республики, присоединились специалисты Якутской республиканской офтальмологической больницы. Они совместно с бригадой якутских врачей, которая приехала туда ранее, оказывают медицинскую помощь мирным жителям и участникам СВО", - информирует пресс-служба. Их работу высоко оценили глава Якутии Айсен Николаев и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. "Якутские офтальмологи в Кировское в течение апреля проведут более 300 операций. На консультацию записаны уже свыше 350 человек. В составе бригады три хирурга, врачи лазерной хирургии и клинико-диагностического отделения, а также две операционные медсестры. В Докучаевске якутские офтальмологи планируют провести более 50 операций по удалению катаракты", - рассказали в пресс-службе. По словам руководителя бригады, главврача Якутской республиканской офтальмологической больницы Ивана Луцкана, даты командировок в ДНР специально подбираются в тот период, когда нагрузка на офтальмологическую больницу минимальна. "Глава республики Айсен Николаев поручил оценить условия работы в больнице Докучаевска. Мы познакомились с местным офтальмологом и к нашему приезду были отобраны более 50 пациентов на оперативное лечение. Сейчас врачи также выполняют амбулаторную лазерную операцию по лечению вторичной катаракты. Результаты лечения у многих обнадёживают, пациенты, утратившие полноценное зрение, идут на поправку. Среди них есть люди, которым 80-90 лет", – сообщил Луцкан.
https://ria.ru/20240403/vosstanovlenie-1937614345.html
https://ria.ru/20240403/vosstanovlenie-1937584094.html
докучаевск
донецкая народная республика
донбасс
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937630897_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_ea509304479aeb9ddd8999b9b6cd1ece.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
докучаевск, донецкая народная республика, донбасс, айсен николаев, денис пушилин, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Докучаевск, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Айсен Николаев, Денис Пушилин, Республика Саха (Якутия)

Якутские офтальмологи начали лечить жителей подшефного Докучаевска

CC BY-SA 4.0 / Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) (cropped) / Якутские офтальмологи начали лечить жителей подшефного Докучаевска
Якутские офтальмологи начали лечить жителей подшефного Докучаевска - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
CC BY-SA 4.0 / Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия) (cropped) /
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 3 апр — РИА Новости. Якутские офтальмологи начали лечить жителей подшефного Докучаевска в Донецкой народной республике, они присоединились к землякам-хирургам, прибывшим туда ранее, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.
Как сообщала ранее пресс-служба, бригада якутских врачей-офтальмологов уже помогла многим жителям Донбасса вернуть зрение, в открытом филиале якутской офтальмологической больницы в городе Кировское с октября 2023 года было осмотрено более 700 первичных пациентов и прооперировано около 340 больных.
"К якутским врачам-хирургам, работающим в подшефном республике городе Докучаевск Донецкой Народной Республики, присоединились специалисты Якутской республиканской офтальмологической больницы. Они совместно с бригадой якутских врачей, которая приехала туда ранее, оказывают медицинскую помощь мирным жителям и участникам СВО", - информирует пресс-служба.
Их работу высоко оценили глава Якутии Айсен Николаев и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Ход восстановления подшефного Докучаевска в ДНР проверил глава Якутии - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Ход восстановления подшефного Докучаевска в ДНР проверил глава Якутии
Вчера, 15:38
"Якутские офтальмологи в Кировское в течение апреля проведут более 300 операций. На консультацию записаны уже свыше 350 человек. В составе бригады три хирурга, врачи лазерной хирургии и клинико-диагностического отделения, а также две операционные медсестры. В Докучаевске якутские офтальмологи планируют провести более 50 операций по удалению катаракты", - рассказали в пресс-службе.
По словам руководителя бригады, главврача Якутской республиканской офтальмологической больницы Ивана Луцкана, даты командировок в ДНР специально подбираются в тот период, когда нагрузка на офтальмологическую больницу минимальна.
"Глава республики Айсен Николаев поручил оценить условия работы в больнице Докучаевска. Мы познакомились с местным офтальмологом и к нашему приезду были отобраны более 50 пациентов на оперативное лечение. Сейчас врачи также выполняют амбулаторную лазерную операцию по лечению вторичной катаракты. Результаты лечения у многих обнадёживают, пациенты, утратившие полноценное зрение, идут на поправку. Среди них есть люди, которым 80-90 лет", – сообщил Луцкан.
Главы Якутии и ДНР обсудили ремонтно-восстановительные работы в Докучаевске
Главы Якутии и ДНР обсудили ремонтно-восстановительные работы в Докучаевске
Вчера, 14:16
 
Республика Саха (Якутия)ДокучаевскДонецкая Народная РеспубликаДонбассАйсен НиколаевДенис ПушилинРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала