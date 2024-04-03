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Офицер нацбата "Азов"* заочно получил 28 лет колонии строгого режима - РИА Новости, 03.04.2024
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18:53 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/ofitser-1937685615.html
Офицер нацбата "Азов"* заочно получил 28 лет колонии строгого режима
Офицер нацбата "Азов"* заочно получил 28 лет колонии строгого режима - РИА Новости, 03.04.2024
Офицер нацбата "Азов"* заочно получил 28 лет колонии строгого режима
Офицер националистического полка "Азов"* заочно приговорен к 28 годам колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T18:53
2024-04-03T18:53
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Офицер националистического полка "Азов"* заочно приговорен к 28 годам колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте СК РФ. &quot;Вынесен приговор командиру 2 минометного взвода минометной батареи 2 батальона оперативного назначения войсковой части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (запрещенный в РФ националистический полк &quot;Азов&quot;*) лейтенанту Дмитрию Поповичеву... Приговором суда Поповичеву назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима (заочно). Он объявлен в международный розыск&quot;, - говорится в сообщении.Он признан виновным по статьям о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов; о покушении на убийство двух и более лиц; об умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом. Установлено, что с 7 марта по 15 апреля 2022 года по приказу Поповичева военнослужащие 2-го минометного взвода произвели около 100 выстрелов из миномета VZ-82 калибра 120 миллиметров по жилому массиву западной окраины Мариуполя. В результате были повреждены три домовладения. Подчеркивается, что мирные граждане, находившиеся в момент обстрелов в укрытиях, не пострадали.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240403/grazhdanstvo-1937479101.html
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происшествия, справки, россия, украина, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Справки, Россия, Украина, Мариуполь, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
Офицер нацбата "Азов"* заочно получил 28 лет колонии строгого режима

Офицер нацбата "Азов"* заочно получил 28 лет и объявлен в международный розыск

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкВ здании суда
В здании суда - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Офицер националистического полка "Азов"* заочно приговорен к 28 годам колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте СК РФ.
«

"Вынесен приговор командиру 2 минометного взвода минометной батареи 2 батальона оперативного назначения войсковой части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (запрещенный в РФ националистический полк "Азов"*) лейтенанту Дмитрию Поповичеву... Приговором суда Поповичеву назначено наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима (заочно). Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.

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Он признан виновным по статьям о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов; о покушении на убийство двух и более лиц; об умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом.
Установлено, что с 7 марта по 15 апреля 2022 года по приказу Поповичева военнослужащие 2-го минометного взвода произвели около 100 выстрелов из миномета VZ-82 калибра 120 миллиметров по жилому массиву западной окраины Мариуполя. В результате были повреждены три домовладения. Подчеркивается, что мирные граждане, находившиеся в момент обстрелов в укрытиях, не пострадали.
* Террористическая организация, запрещена в России
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