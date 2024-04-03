ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки
Гладков: украинская армия за сутки выпустила по Белгородской области 42 снаряда
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Украинская армия за прошедшие сутки обстреляла территорию Белгородской области более 40 снарядами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По данным губернатора, по шести приграничным районам 2 апреля было выпущено 42 снаряда. Также были атаки пятью дронами-камикадзе и сброшено 5 взрывных устройств с беспилотников, в результате одного из них пострадал мирный житель. Помимо этого, в Корочанском районе в поле был уничтожен взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий, отметил глава области. С 15 марта Гладков не указывает данные по прилетам в Грайворонском округе, отмечая, что "обстрелы продолжаются". За прошедшие сутки повреждения были выявлены в 4 многоквартирных домах, 20 частных домовладениях, двух объектах и 14 транспортных средствах.
"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 10 артиллерийских снарядов, также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В селе Щетиновка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Под артиллерийский обстрел попало село Нехотеевка – зафиксировано 3 прилета", - написал Гладков.
Как отметил глава региона, в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные разрушения выявлены в девяти населенных пунктах Белгородского района. В Борисовском районе в селе Цаповка с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства, пострадал мужчина. Бригадой скорой помощи он доставлен в больницу в Белгороде.
Губернатор добавил, что село Долгое Валуйского округа атаковано с помощью двух дронов-камикадзе. В Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы, различные разрушения выявлены в городе Грайворон, в селах Мокрая Орловка, Заречье-Первое, Козинка и Новостроевка-Вторая.
"В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина села Староселье – установлено 14 прилетов. Также на окраине села противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе и сбросил с БПЛА одно взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Красное выпущено 6 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 5, по селу Новая Таволжанка – 4 минометных снаряда", - сказал глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.