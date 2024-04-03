Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 03.04.2024 (обновлено: 15:45 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/obstrely-1937614854.html
ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки
ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки - РИА Новости, 03.04.2024
ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки
Украинская армия за прошедшие сутки обстреляла территорию Белгородской области более 40 снарядами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:39
2024-04-03T15:45
происшествия
белгородская область
белгородский район
корочанский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937278736_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f6bbbc4a2a471e555a3365e0d21f73cb.jpg
БЕЛГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Украинская армия за прошедшие сутки обстреляла территорию Белгородской области более 40 снарядами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По данным губернатора, по шести приграничным районам 2 апреля было выпущено 42 снаряда. Также были атаки пятью дронами-камикадзе и сброшено 5 взрывных устройств с беспилотников, в результате одного из них пострадал мирный житель. Помимо этого, в Корочанском районе в поле был уничтожен взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий, отметил глава области. С 15 марта Гладков не указывает данные по прилетам в Грайворонском округе, отмечая, что "обстрелы продолжаются". За прошедшие сутки повреждения были выявлены в 4 многоквартирных домах, 20 частных домовладениях, двух объектах и 14 транспортных средствах. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 10 артиллерийских снарядов, также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В селе Щетиновка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Под артиллерийский обстрел попало село Нехотеевка – зафиксировано 3 прилета", - написал Гладков.Как отметил глава региона, в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные разрушения выявлены в девяти населенных пунктах Белгородского района. В Борисовском районе в селе Цаповка с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства, пострадал мужчина. Бригадой скорой помощи он доставлен в больницу в Белгороде. Губернатор добавил, что село Долгое Валуйского округа атаковано с помощью двух дронов-камикадзе. В Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы, различные разрушения выявлены в городе Грайворон, в селах Мокрая Орловка, Заречье-Первое, Козинка и Новостроевка-Вторая. "В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина села Староселье – установлено 14 прилетов. Также на окраине села противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе и сбросил с БПЛА одно взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Красное выпущено 6 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 5, по селу Новая Таволжанка – 4 минометных снаряда", - сказал глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240308/bespilotnik-1931880841.html
https://ria.ru/20240402/pomosch-1937378654.html
https://ria.ru/20240325/ataki-1935671744.html
белгородская область
белгородский район
корочанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937278736_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_819b93568a8db2ac056c03376a321f19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгородский район, корочанский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Корочанский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов за сутки

Гладков: украинская армия за сутки выпустила по Белгородской области 42 снаряда

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Украинская армия за прошедшие сутки обстреляла территорию Белгородской области более 40 снарядами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По данным губернатора, по шести приграничным районам 2 апреля было выпущено 42 снаряда. Также были атаки пятью дронами-камикадзе и сброшено 5 взрывных устройств с беспилотников, в результате одного из них пострадал мирный житель. Помимо этого, в Корочанском районе в поле был уничтожен взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий, отметил глава области. С 15 марта Гладков не указывает данные по прилетам в Грайворонском округе, отмечая, что "обстрелы продолжаются". За прошедшие сутки повреждения были выявлены в 4 многоквартирных домах, 20 частных домовладениях, двух объектах и 14 транспортных средствах.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область около десяти раз с помощью БПЛА
8 марта, 11:10
Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 10 артиллерийских снарядов, также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В селе Щетиновка с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Под артиллерийский обстрел попало село Нехотеевка – зафиксировано 3 прилета", - написал Гладков.
Как отметил глава региона, в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные разрушения выявлены в девяти населенных пунктах Белгородского района. В Борисовском районе в селе Цаповка с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства, пострадал мужчина. Бригадой скорой помощи он доставлен в больницу в Белгороде.
Губернатор добавил, что село Долгое Валуйского округа атаковано с помощью двух дронов-камикадзе. В Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы, различные разрушения выявлены в городе Грайворон, в селах Мокрая Орловка, Заречье-Первое, Козинка и Новостроевка-Вторая.
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
"Тинькофф" заблокировал карту, на которую собирали помощь белгородцам
2 апреля, 16:27
"В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина села Староселье – установлено 14 прилетов. Также на окраине села противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе и сбросил с БПЛА одно взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе по селу Красное выпущено 6 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – 5, по селу Новая Таволжанка – 4 минометных снаряда", - сказал глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Работа ПВО в небе над Белгородом
ВСУ за сутки не менее десяти раз атаковали Белгородскую область
25 марта, 15:12
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районКорочанский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала