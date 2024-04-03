https://ria.ru/20240403/obstrely-1937508559.html

ВСУ за сутки 33 раза обстреляли Херсонскую область

ВСУ за сутки 33 раза обстреляли Херсонскую область - РИА Новости, 03.04.2024

ВСУ за сутки 33 раза обстреляли Херсонскую область

Украинская армия за сутки нанесла по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области 33 удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T10:04

2024-04-03T10:04

2024-04-03T10:04

херсонская область

каховка

владимир сальдо

специальная военная операция на украине

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 3 апр - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области 33 удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате очередного террористического обстрела левобережья Днепра Херсонской области, совершенного украинской армией, в городе Каховка три местных жителя получили ранения средней степени тяжести. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 19 ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 14 обстрелов", - сказал источник. Накануне днем о ранении трех жителей Каховки сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Всего обстреляны были 8 населенных пунктов: Каховка, Новая Маячка, Днепряны, Алешки, Саги, Новая Каховка, Пролетарка, Песчановка Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20240401/obstrel-1937219728.html

https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html

херсонская область

каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , каховка, владимир сальдо, происшествия