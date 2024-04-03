Жительница Теткино, раненная при обстреле, умерла в больнице
Старовойт: жительница Теткино, раненная при обстреле ВСУ, умерла в больнице
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области | Перейти в медиабанкРазбитые окна одного из домов в поселке Теткино Курской области в результате обстрела
Разбитые окна одного из домов в поселке Теткино Курской области в результате обстрела. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 апр - РИА Новости. Жительница приграничного посёлка Тёткино Курской области, которая была ранена при обстреле в воскресенье, скончалась в больнице, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
Посёлок Тёткино в воскресенье подвергся обстрелу со стороны Украины, в результате местная жительница получила осколочное ранение. Кроме того, в тот день после обстрела начался пожар на предприятии, который спасатели оперативно потушили. Также после атаки повреждения получили пять многоквартирных домов.
"Жительница посёлка Тёткино Глушковского района, пострадавшая при обстреле, скончалась в больнице. Медики боролись за её жизнь до последнего. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей, разделяю с ними боль утраты", — написал Старовойт.
Минобороны РФ ранее заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России 12 марта не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области: отбиты четыре атаки ДРГ, пытавшихся прорваться в районе Тёткино. По информации Минобороны, противник был отброшен, понеся значительные потери. После этого инцидента противник обстреливал посёлок Тёткино 11 дней подряд.
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