https://ria.ru/20240403/obstrel-1937629026.html

Жительница Теткино, раненная при обстреле, умерла в больнице

Жительница Теткино, раненная при обстреле, умерла в больнице - РИА Новости, 03.04.2024

Жительница Теткино, раненная при обстреле, умерла в больнице

Жительница приграничного посёлка Тёткино Курской области, которая была ранена при обстреле в воскресенье, скончалась в больнице, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:15

2024-04-03T16:15

2024-04-03T16:15

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

украина

роман старовойт

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВОРОНЕЖ, 3 апр - РИА Новости. Жительница приграничного посёлка Тёткино Курской области, которая была ранена при обстреле в воскресенье, скончалась в больнице, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. Посёлок Тёткино в воскресенье подвергся обстрелу со стороны Украины, в результате местная жительница получила осколочное ранение. Кроме того, в тот день после обстрела начался пожар на предприятии, который спасатели оперативно потушили. Также после атаки повреждения получили пять многоквартирных домов. "Жительница посёлка Тёткино Глушковского района, пострадавшая при обстреле, скончалась в больнице. Медики боролись за её жизнь до последнего. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей, разделяю с ними боль утраты", — написал Старовойт. Минобороны РФ ранее заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России 12 марта не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области: отбиты четыре атаки ДРГ, пытавшихся прорваться в районе Тёткино. По информации Минобороны, противник был отброшен, понеся значительные потери. После этого инцидента противник обстреливал посёлок Тёткино 11 дней подряд.

https://ria.ru/20240403/starovoyt-1937590245.html

https://ria.ru/20240402/spetsoperatsiya-1937379920.html

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Дарья Буймова

происшествия, курская область, россия, украина, роман старовойт, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)