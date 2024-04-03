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Жительница Теткино, раненная при обстреле, умерла в больнице - РИА Новости, 03.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:15 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/obstrel-1937629026.html
Жительница Теткино, раненная при обстреле, умерла в больнице
Жительница Теткино, раненная при обстреле, умерла в больнице - РИА Новости, 03.04.2024
Жительница Теткино, раненная при обстреле, умерла в больнице
Жительница приграничного посёлка Тёткино Курской области, которая была ранена при обстреле в воскресенье, скончалась в больнице, сообщил губернатор Роман... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:15
2024-04-03T16:15
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
украина
роман старовойт
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВОРОНЕЖ, 3 апр - РИА Новости. Жительница приграничного посёлка Тёткино Курской области, которая была ранена при обстреле в воскресенье, скончалась в больнице, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. Посёлок Тёткино в воскресенье подвергся обстрелу со стороны Украины, в результате местная жительница получила осколочное ранение. Кроме того, в тот день после обстрела начался пожар на предприятии, который спасатели оперативно потушили. Также после атаки повреждения получили пять многоквартирных домов. "Жительница посёлка Тёткино Глушковского района, пострадавшая при обстреле, скончалась в больнице. Медики боролись за её жизнь до последнего. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей, разделяю с ними боль утраты", — написал Старовойт. Минобороны РФ ранее заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России 12 марта не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области: отбиты четыре атаки ДРГ, пытавшихся прорваться в районе Тёткино. По информации Минобороны, противник был отброшен, понеся значительные потери. После этого инцидента противник обстреливал посёлок Тёткино 11 дней подряд.
https://ria.ru/20240403/starovoyt-1937590245.html
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происшествия, курская область, россия, украина, роман старовойт, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Украина, Роман Старовойт, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жительница Теткино, раненная при обстреле, умерла в больнице

Старовойт: жительница Теткино, раненная при обстреле ВСУ, умерла в больнице

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области | Перейти в медиабанкРазбитые окна одного из домов в поселке Теткино Курской области в результате обстрела
Разбитые окна одного из домов в поселке Теткино Курской области в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области
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Разбитые окна одного из домов в поселке Теткино Курской области в результате обстрела. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 3 апр - РИА Новости. Жительница приграничного посёлка Тёткино Курской области, которая была ранена при обстреле в воскресенье, скончалась в больнице, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
Посёлок Тёткино в воскресенье подвергся обстрелу со стороны Украины, в результате местная жительница получила осколочное ранение. Кроме того, в тот день после обстрела начался пожар на предприятии, который спасатели оперативно потушили. Также после атаки повреждения получили пять многоквартирных домов.
Последствия обстрела поселка Тёткино Курской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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"Жительница посёлка Тёткино Глушковского района, пострадавшая при обстреле, скончалась в больнице. Медики боролись за её жизнь до последнего. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей, разделяю с ними боль утраты", — написал Старовойт.
Минобороны РФ ранее заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России 12 марта не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области: отбиты четыре атаки ДРГ, пытавшихся прорваться в районе Тёткино. По информации Минобороны, противник был отброшен, понеся значительные потери. После этого инцидента противник обстреливал посёлок Тёткино 11 дней подряд.
Последствия обстрела Киевского района Донецка. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияУкраинаРоман СтаровойтФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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