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Мантуров предсказал рост обрабатывающей промышленности на пять процентов - РИА Новости, 03.04.2024
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17:10 03.04.2024 (обновлено: 17:28 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/obrabotka-1937656838.html
Мантуров предсказал рост обрабатывающей промышленности на пять процентов
Мантуров предсказал рост обрабатывающей промышленности на пять процентов - РИА Новости, 03.04.2024
Мантуров предсказал рост обрабатывающей промышленности на пять процентов
Минпромторг прогнозирует рост обрабатывающей промышленности РФ не менее чем на 5% в 2024 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:10
2024-04-03T17:28
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минпромторг прогнозирует рост обрабатывающей промышленности РФ не менее чем на 5% в 2024 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."По результатам года это доложено быть не меньше 5% по обрабатывающей промышленности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240403/pravitelstvo-1937523943.html
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Денис Мантуров
Мантуров предсказал рост обрабатывающей промышленности на пять процентов

Мантуров: обрабатывающая промышленность может вырасти минимум на пять процентов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минпромторг прогнозирует рост обрабатывающей промышленности РФ не менее чем на 5% в 2024 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"По результатам года это доложено быть не меньше 5% по обрабатывающей промышленности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис Мантуров
 
 
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