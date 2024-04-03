https://ria.ru/20240403/obrabotka-1937656838.html
Мантуров предсказал рост обрабатывающей промышленности на пять процентов
Мантуров предсказал рост обрабатывающей промышленности на пять процентов - РИА Новости, 03.04.2024
Мантуров предсказал рост обрабатывающей промышленности на пять процентов
Минпромторг прогнозирует рост обрабатывающей промышленности РФ не менее чем на 5% в 2024 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:10
2024-04-03T17:10
2024-04-03T17:28
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минпромторг прогнозирует рост обрабатывающей промышленности РФ не менее чем на 5% в 2024 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."По результатам года это доложено быть не меньше 5% по обрабатывающей промышленности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240403/pravitelstvo-1937523943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Денис Мантуров
Мантуров предсказал рост обрабатывающей промышленности на пять процентов
Мантуров: обрабатывающая промышленность может вырасти минимум на пять процентов