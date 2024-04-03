https://ria.ru/20240403/obrabotka-1937656838.html

Мантуров предсказал рост обрабатывающей промышленности на пять процентов

Мантуров предсказал рост обрабатывающей промышленности на пять процентов - РИА Новости, 03.04.2024

Мантуров предсказал рост обрабатывающей промышленности на пять процентов

Минпромторг прогнозирует рост обрабатывающей промышленности РФ не менее чем на 5% в 2024 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T17:10

2024-04-03T17:10

2024-04-03T17:28

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минпромторг прогнозирует рост обрабатывающей промышленности РФ не менее чем на 5% в 2024 году, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."По результатам года это доложено быть не меньше 5% по обрабатывающей промышленности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240403/pravitelstvo-1937523943.html

россия

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2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров