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Детские больницы получат новое оборудование благодаря "Миру без слез" - РИА Новости, 03.04.2024
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12:51 03.04.2024
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Детские больницы получат новое оборудование благодаря "Миру без слез"
Детские больницы получат новое оборудование благодаря "Миру без слез" - РИА Новости, 03.04.2024
Детские больницы получат новое оборудование благодаря "Миру без слез"
Детские больницы в 15 регионах России получат в этом году инновационное медицинское оборудование в рамках благотворительной программы ВТБ "Мир без слез",... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:51
2024-04-03T12:51
россия
здоровье - общество
втб (банк)
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Детские больницы в 15 регионах России получат в этом году инновационное медицинское оборудование в рамках благотворительной программы ВТБ "Мир без слез", сообщает пресс-служба банка. "Передача оборудования медицинским центрам – главная задача программы, но не менее важно – поддержать маленьких пациентов, скрасить их пребывание в больницах, поднять настроение и приблизить выздоровление, поэтому в этом году в гости к ребятам отправятся вместе со спектаклем о финансовой грамотности персонажи из передачи "Спокойной ночи, малыши!", – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой приводятся в сообщении. Первое представление уже прошло в Детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского. Программе "Мир без слез" в этом году исполняется 21 год. За минувшие годы помощь получили 207 медицинских центров в 79 субъектах России. В 2024 году инновационное оборудование будет передано 18 больницам-партнерам в 15 регионах России, добавили в пресс-службе.
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россия, здоровье - общество, втб (банк), медицина
Россия, Здоровье - Общество, ВТБ (банк), Медицина

Детские больницы получат новое оборудование благодаря "Миру без слез"

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкМедицинское оборудование
Медицинское оборудование - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Детские больницы в 15 регионах России получат в этом году инновационное медицинское оборудование в рамках благотворительной программы ВТБ "Мир без слез", сообщает пресс-служба банка.
"Передача оборудования медицинским центрам – главная задача программы, но не менее важно – поддержать маленьких пациентов, скрасить их пребывание в больницах, поднять настроение и приблизить выздоровление, поэтому в этом году в гости к ребятам отправятся вместе со спектаклем о финансовой грамотности персонажи из передачи "Спокойной ночи, малыши!", – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой приводятся в сообщении.
Первое представление уже прошло в Детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского.
Программе "Мир без слез" в этом году исполняется 21 год. За минувшие годы помощь получили 207 медицинских центров в 79 субъектах России. В 2024 году инновационное оборудование будет передано 18 больницам-партнерам в 15 регионах России, добавили в пресс-службе.
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