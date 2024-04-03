https://ria.ru/20240403/oborudovanie-1937557094.html

Детские больницы получат новое оборудование благодаря "Миру без слез"

Детские больницы получат новое оборудование благодаря "Миру без слез" - РИА Новости, 03.04.2024

Детские больницы получат новое оборудование благодаря "Миру без слез"

Детские больницы в 15 регионах России получат в этом году инновационное медицинское оборудование в рамках благотворительной программы ВТБ "Мир без слез",... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:51

2024-04-03T12:51

2024-04-03T12:51

россия

здоровье - общество

втб (банк)

медицина

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Детские больницы в 15 регионах России получат в этом году инновационное медицинское оборудование в рамках благотворительной программы ВТБ "Мир без слез", сообщает пресс-служба банка. "Передача оборудования медицинским центрам – главная задача программы, но не менее важно – поддержать маленьких пациентов, скрасить их пребывание в больницах, поднять настроение и приблизить выздоровление, поэтому в этом году в гости к ребятам отправятся вместе со спектаклем о финансовой грамотности персонажи из передачи "Спокойной ночи, малыши!", – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой приводятся в сообщении. Первое представление уже прошло в Детской городской клинической больнице №9 им. Г. Н. Сперанского. Программе "Мир без слез" в этом году исполняется 21 год. За минувшие годы помощь получили 207 медицинских центров в 79 субъектах России. В 2024 году инновационное оборудование будет передано 18 больницам-партнерам в 15 регионах России, добавили в пресс-службе.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, здоровье - общество, втб (банк), медицина