https://ria.ru/20240403/narkoman-1937589896.html
Наркоману, насмерть сбившему ребенка на Алтае, вынесли приговор
Наркоману, насмерть сбившему ребенка на Алтае, вынесли приговор - РИА Новости, 03.04.2024
Наркоману, насмерть сбившему ребенка на Алтае, вынесли приговор
Наркоман, насмерть сбивший девочку в Алтайском крае, по решению суда приговорен к трем годам колонии, сообщила журналистам в среду помощник прокурора региона... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:28
2024-04-03T14:28
2024-04-03T14:30
происшествия
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БАРНАУЛ, 3 апр - РИА Новости. Наркоман, насмерть сбивший девочку в Алтайском крае, по решению суда приговорен к трем годам колонии, сообщила журналистам в среду помощник прокурора региона Мария Антошкина. "Центральным районным судом города Барнаула осужден ранее судимый житель Новосибирска за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть восьмилетней девочки… Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием его в исправительной колонии общего режима... В пользу потерпевшей взыскано 3 миллиона рублей", - говорится в релизе. Авария произошла в минувшем ноябре: мужчина несся по улице Аванесова со скоростью около 100 километров в час и на "зебре" сбил девочку, которая шла домой вместе с бабушкой. Ребенок скончался на месте, бабушке понадобилась помощь медиков. "Ранее Ленинским районным судом города Новосибирск удовлетворено исковое заявление прокурора города Барнаула о лишении осужденного права управления транспортным средством, поскольку заключением эксперта установлено, что он страдает наркоманией", - уточнила Антошкина.
https://ria.ru/20240329/prigovor-1936519720.html
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происшествия, барнаул, новосибирск, алтайский край
Происшествия, Барнаул, Новосибирск, Алтайский край
Наркоману, насмерть сбившему ребенка на Алтае, вынесли приговор
Наркоман, насмерть сбивший 8-летнюю девочку на Алтае, получил три года колонии