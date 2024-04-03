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Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" получил награды премии "Событие года"

Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" получил награды премии "Событие года" - РИА Новости, 03.04.2024

Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" получил награды премии "Событие года"

erid: 4CQwVszH9pWwojU99e4 РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T19:41

2024-04-03T19:41

2024-04-03T19:41

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erid: 4CQwVszH9pWwojU99e4МОСКВА, 3 апр - Театральная компания "Бродвей Москва". Высшую награду сразу в двух номинациях 12-й Национальной премии "Событие года" получил мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" (12+). Спектакль был признан победителем как культурное и как социокультурное событие года в одноименных номинациях.Совместный проект театральной компании Дмитрия Богачева "Бродвей Москва" и МТС Лайв, созданный в партнерстве с Плюс Студией – продюсерским центром Яндекса, уже второй сезон возглавляет рейтинги столичных событий. Зрительский интерес к спектаклю не угасает: ежедневно (а по выходным и дважды в день) мюзикл собирает полный зал на 1800 мест Театра МДМ – одной из крупнейших театральных площадок Москвы. По количеству непрерывных аншлагов постановка поставила рекорд в российском театре, и изо дня в день продолжает его побивать."Мы верим, что театр должен дарить свет и надежду. Именно это мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" подарил более чем 900 тысячам зрителей за полтора года ежедневного проката, став феноменом российской театральной сцены. Один из героев нашего спектакля произносит в финале важные слова о том, что не стоит бояться, нужно говорить правду, всегда оставаться человеком, верить в свою мечту, идти к своей цели, и тогда все обязательно сбудется", – сказала на церемонии вручения премии "Событие года" коммерческий директор компании "Бродвей Москва" Анастасия Савина."МТС Лайв выпущено уже 3 мюзикла, которые суммарно посмотрели более 1,5 миллиона человек. Спектакли "Ничего не бойся, я с тобой" и "Шахматы" были удостоены наград в театральной и ивент-индустрии, доказав, что именно такие увлекательные и эмоциональные истории стали настоящими поддержкой и отдушиной в окружающей реальности, способными зарядить оптимизмом на долгие недели!" – комментирует продюсер и директор по маркетингу мероприятий МТС Лайв Дмитрий Шмелев."Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" стал настоящим феноменом в современной театральной индустрии. Это проект, объединивший поколения, куда приходят и второй, и третий раз. Мы увидели, что на локальном материале, силами российских сценаристов, режиссеров и постановщиков можно сделать сильную историю, которая будет пользоваться несомненным успехом и собирать кассу, сопоставимую с большими адаптированными форматами. Мюзикл вот уже полтора года не покидает топ-10 наиболее популярных проектов на Яндекс Афише и признание его событием года только подтверждает искреннюю зрительскую любовь, чему мы очень рады", – добавляет директор по контенту Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили.События мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" разворачиваются в Ленинграде в середине 80-х – времени надежд, многообещающих перемен и расцвета неформальной культуры. Тогда же появился бит-квартет "Секрет", 20 хитов которого и составили музыкальную ткань спектакля. Переосмысленные и аранжированные в современном ключе они звучат с особым драйвом, энергией и запалом, буквально поднимая зрительный зал с мест. Публика не может удержаться от того, чтобы не подпевать любимым песням, а в финале спектакля весь зал загорается фонариками мобильных телефонов.Постановку отличает небывалая зрелищность: на сцене во всей красе предстает головокружительный Ленинград, а действие разворачивается по всему сценическому пространству. В том числе на высоте восьми метров: на крышах питерских зданий и даже в воздухе – на летящем над ночным Невским проспектом троллейбусе.В центре захватывающего сюжета – молодые пылкие романтики, которых жизнь ставит перед выбором – быть счастливым или успешным, остаться верным себе или поддаться внутреннему конформизму, существовать по шаблону, навязанному старшим поколением, или самому вершить свою судьбу. Спектакль полон проникновенных сцен и комичных ситуаций – в нем судьбоносные случайности и удивительные совпадения происходят на каждом шагу. Но главное, что это история о не знающей преград любви и настоящей дружбе.Реклама, ООО "Мдм шоу", ИНН 9704060010, erid: 4CQwVszH9pWwojU99e4

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы