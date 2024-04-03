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Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" получил награды премии "Событие года" - РИА Новости, 03.04.2024
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19:41 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/nagrada-1937694016.html
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" получил награды премии "Событие года"
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" получил награды премии "Событие года" - РИА Новости, 03.04.2024
Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" получил награды премии "Событие года"
erid: 4CQwVszH9pWwojU99e4 РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T19:41
2024-04-03T19:41
пресс-релизы
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erid: 4CQwVszH9pWwojU99e4МОСКВА, 3 апр - Театральная компания "Бродвей Москва". Высшую награду сразу в двух номинациях 12-й Национальной премии "Событие года" получил мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" (12+). Спектакль был признан победителем как культурное и как социокультурное событие года в одноименных номинациях.Совместный проект театральной компании Дмитрия Богачева "Бродвей Москва" и МТС Лайв, созданный в партнерстве с Плюс Студией – продюсерским центром Яндекса, уже второй сезон возглавляет рейтинги столичных событий. Зрительский интерес к спектаклю не угасает: ежедневно (а по выходным и дважды в день) мюзикл собирает полный зал на 1800 мест Театра МДМ – одной из крупнейших театральных площадок Москвы. По количеству непрерывных аншлагов постановка поставила рекорд в российском театре, и изо дня в день продолжает его побивать."Мы верим, что театр должен дарить свет и надежду. Именно это мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" подарил более чем 900 тысячам зрителей за полтора года ежедневного проката, став феноменом российской театральной сцены. Один из героев нашего спектакля произносит в финале важные слова о том, что не стоит бояться, нужно говорить правду, всегда оставаться человеком, верить в свою мечту, идти к своей цели, и тогда все обязательно сбудется", – сказала на церемонии вручения премии "Событие года" коммерческий директор компании "Бродвей Москва" Анастасия Савина."МТС Лайв выпущено уже 3 мюзикла, которые суммарно посмотрели более 1,5 миллиона человек. Спектакли "Ничего не бойся, я с тобой" и "Шахматы" были удостоены наград в театральной и ивент-индустрии, доказав, что именно такие увлекательные и эмоциональные истории стали настоящими поддержкой и отдушиной в окружающей реальности, способными зарядить оптимизмом на долгие недели!" – комментирует продюсер и директор по маркетингу мероприятий МТС Лайв Дмитрий Шмелев."Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" стал настоящим феноменом в современной театральной индустрии. Это проект, объединивший поколения, куда приходят и второй, и третий раз. Мы увидели, что на локальном материале, силами российских сценаристов, режиссеров и постановщиков можно сделать сильную историю, которая будет пользоваться несомненным успехом и собирать кассу, сопоставимую с большими адаптированными форматами. Мюзикл вот уже полтора года не покидает топ-10 наиболее популярных проектов на Яндекс Афише и признание его событием года только подтверждает искреннюю зрительскую любовь, чему мы очень рады", – добавляет директор по контенту Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили.События мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" разворачиваются в Ленинграде в середине 80-х – времени надежд, многообещающих перемен и расцвета неформальной культуры. Тогда же появился бит-квартет "Секрет", 20 хитов которого и составили музыкальную ткань спектакля. Переосмысленные и аранжированные в современном ключе они звучат с особым драйвом, энергией и запалом, буквально поднимая зрительный зал с мест. Публика не может удержаться от того, чтобы не подпевать любимым песням, а в финале спектакля весь зал загорается фонариками мобильных телефонов.Постановку отличает небывалая зрелищность: на сцене во всей красе предстает головокружительный Ленинград, а действие разворачивается по всему сценическому пространству. В том числе на высоте восьми метров: на крышах питерских зданий и даже в воздухе – на летящем над ночным Невским проспектом троллейбусе.В центре захватывающего сюжета – молодые пылкие романтики, которых жизнь ставит перед выбором – быть счастливым или успешным, остаться верным себе или поддаться внутреннему конформизму, существовать по шаблону, навязанному старшим поколением, или самому вершить свою судьбу. Спектакль полон проникновенных сцен и комичных ситуаций – в нем судьбоносные случайности и удивительные совпадения происходят на каждом шагу. Но главное, что это история о не знающей преград любви и настоящей дружбе.Реклама, ООО "Мдм шоу", ИНН 9704060010, erid: 4CQwVszH9pWwojU99e4
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" получил награды премии "Событие года"

© Фото : театральная компания "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : театральная компания "Бродвей Москва"
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erid: 4CQwVszH9pWwojU99e4
МОСКВА, 3 апр - Театральная компания "Бродвей Москва". Высшую награду сразу в двух номинациях 12-й Национальной премии "Событие года" получил мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" (12+). Спектакль был признан победителем как культурное и как социокультурное событие года в одноименных номинациях.
Совместный проект театральной компании Дмитрия Богачева "Бродвей Москва" и МТС Лайв, созданный в партнерстве с Плюс Студией – продюсерским центром Яндекса, уже второй сезон возглавляет рейтинги столичных событий. Зрительский интерес к спектаклю не угасает: ежедневно (а по выходным и дважды в день) мюзикл собирает полный зал на 1800 мест Театра МДМ – одной из крупнейших театральных площадок Москвы. По количеству непрерывных аншлагов постановка поставила рекорд в российском театре, и изо дня в день продолжает его побивать.
© Фото : театральная компания "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : театральная компания "Бродвей Москва"
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
"Мы верим, что театр должен дарить свет и надежду. Именно это мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" подарил более чем 900 тысячам зрителей за полтора года ежедневного проката, став феноменом российской театральной сцены. Один из героев нашего спектакля произносит в финале важные слова о том, что не стоит бояться, нужно говорить правду, всегда оставаться человеком, верить в свою мечту, идти к своей цели, и тогда все обязательно сбудется", – сказала на церемонии вручения премии "Событие года" коммерческий директор компании "Бродвей Москва" Анастасия Савина.
"МТС Лайв выпущено уже 3 мюзикла, которые суммарно посмотрели более 1,5 миллиона человек. Спектакли "Ничего не бойся, я с тобой" и "Шахматы" были удостоены наград в театральной и ивент-индустрии, доказав, что именно такие увлекательные и эмоциональные истории стали настоящими поддержкой и отдушиной в окружающей реальности, способными зарядить оптимизмом на долгие недели!" – комментирует продюсер и директор по маркетингу мероприятий МТС Лайв Дмитрий Шмелев.
© Фото : театральная компания "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : театральная компания "Бродвей Москва"
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
"Мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой" стал настоящим феноменом в современной театральной индустрии. Это проект, объединивший поколения, куда приходят и второй, и третий раз. Мы увидели, что на локальном материале, силами российских сценаристов, режиссеров и постановщиков можно сделать сильную историю, которая будет пользоваться несомненным успехом и собирать кассу, сопоставимую с большими адаптированными форматами. Мюзикл вот уже полтора года не покидает топ-10 наиболее популярных проектов на Яндекс Афише и признание его событием года только подтверждает искреннюю зрительскую любовь, чему мы очень рады", – добавляет директор по контенту Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили.
События мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" разворачиваются в Ленинграде в середине 80-х – времени надежд, многообещающих перемен и расцвета неформальной культуры. Тогда же появился бит-квартет "Секрет", 20 хитов которого и составили музыкальную ткань спектакля. Переосмысленные и аранжированные в современном ключе они звучат с особым драйвом, энергией и запалом, буквально поднимая зрительный зал с мест. Публика не может удержаться от того, чтобы не подпевать любимым песням, а в финале спектакля весь зал загорается фонариками мобильных телефонов.
© Фото предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Сцена из мюзикла Ничего не бойся, я с тобой
© Фото предоставлено театральной компанией "Бродвей Москва"
Сцена из мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой"
Постановку отличает небывалая зрелищность: на сцене во всей красе предстает головокружительный Ленинград, а действие разворачивается по всему сценическому пространству. В том числе на высоте восьми метров: на крышах питерских зданий и даже в воздухе – на летящем над ночным Невским проспектом троллейбусе.
В центре захватывающего сюжета – молодые пылкие романтики, которых жизнь ставит перед выбором – быть счастливым или успешным, остаться верным себе или поддаться внутреннему конформизму, существовать по шаблону, навязанному старшим поколением, или самому вершить свою судьбу. Спектакль полон проникновенных сцен и комичных ситуаций – в нем судьбоносные случайности и удивительные совпадения происходят на каждом шагу. Но главное, что это история о не знающей преград любви и настоящей дружбе.
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