https://ria.ru/20240403/naemniki-1937530166.html
Украина вербует наемников в Таджикистане, заявил Патрушев
Украина вербует наемников в Таджикистане, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.04.2024
Украина вербует наемников в Таджикистане, заявил Патрушев
Посольство Украины в Душанбе вербует наемников для участия в боевых действий против России, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:43
2024-04-03T11:43
2024-04-03T11:43
специальная военная операция на украине
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душанбе
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николай патрушев
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АСТАНА, 3 апр - РИА Новости. Посольство Украины в Душанбе вербует наемников для участия в боевых действий против России, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Известно также о том, что украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в Интернациональный легион, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России", - сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встреч секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935664843.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, душанбе, россия, украина, николай патрушев, шос
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Украина вербует наемников в Таджикистане, заявил Патрушев
Украина вербует наемников в Таджикистане для боев против России, заявил Патрушев