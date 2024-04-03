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Украина вербует наемников в Таджикистане, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/naemniki-1937530166.html
Украина вербует наемников в Таджикистане, заявил Патрушев
Украина вербует наемников в Таджикистане, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.04.2024
Украина вербует наемников в Таджикистане, заявил Патрушев
Посольство Украины в Душанбе вербует наемников для участия в боевых действий против России, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T11:43
2024-04-03T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
душанбе
россия
украина
николай патрушев
шос
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АСТАНА, 3 апр - РИА Новости. Посольство Украины в Душанбе вербует наемников для участия в боевых действий против России, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Известно также о том, что украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в Интернациональный легион, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России", - сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встреч секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935664843.html
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в мире, душанбе, россия, украина, николай патрушев, шос
Специальная военная операция на Украине, В мире, Душанбе, Россия, Украина, Николай Патрушев, ШОС
Украина вербует наемников в Таджикистане, заявил Патрушев

Украина вербует наемников в Таджикистане для боев против России, заявил Патрушев

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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АСТАНА, 3 апр - РИА Новости. Посольство Украины в Душанбе вербует наемников для участия в боевых действий против России, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Известно также о том, что украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в Интернациональный легион, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России", - сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встреч секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.
Украина - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Украина через посольства за рубежом вербует наемников для ВСУ
25 марта, 14:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДушанбеРоссияУкраинаНиколай ПатрушевШОС
 
 
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