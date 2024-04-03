https://ria.ru/20240403/naemniki-1937530166.html

Украина вербует наемников в Таджикистане, заявил Патрушев

Украина вербует наемников в Таджикистане, заявил Патрушев - РИА Новости, 03.04.2024

Украина вербует наемников в Таджикистане, заявил Патрушев

Посольство Украины в Душанбе вербует наемников для участия в боевых действий против России, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T11:43

2024-04-03T11:43

2024-04-03T11:43

специальная военная операция на украине

в мире

душанбе

россия

украина

николай патрушев

шос

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АСТАНА, 3 апр - РИА Новости. Посольство Украины в Душанбе вербует наемников для участия в боевых действий против России, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Известно также о том, что украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в Интернациональный легион, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России", - сказал Патрушев в Астане на XIX ежегодной встреч секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935664843.html

душанбе

россия

украина

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Варвара Скокшина

в мире, душанбе, россия, украина, николай патрушев, шос