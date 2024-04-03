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В МИД отреагировали на участие шведских наемников в боях на стороне ВСУ

В МИД отреагировали на участие шведских наемников в боях на стороне ВСУ - РИА Новости, 03.04.2024

В МИД отреагировали на участие шведских наемников в боях на стороне ВСУ

Москве известно об участии шведских наемников в боевых действиях на стороне киевского неонацистского режима, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T07:21

2024-04-03T07:21

2024-04-03T07:31

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Москве известно об участии шведских наемников в боевых действиях на стороне киевского неонацистского режима, сообщили РИА Новости в МИД России.Ранее пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск заявил РИА Новости, что посольство Украины в Стокгольме может вербовать шведов для участия в боевых действиях, поскольку это не противоречит международному праву.Отвечая на просьбу оценить данные высказывания, в МИД России сообщили РИА Новости, что "об участии иностранных, в том числе шведских, наемников в боевых действиях на стороне киевского неонацистского режима российской стороне известно"."Попытки внешнеполитического ведомства Швеции неуклюже легитимизировать подобных "солдат удачи" и таким образом фактически подстрекать к поездкам в "горячую зону" еще большее количество шведских граждан говорят о полном безразличии Стокгольма к судьбам собственных подданных", — подчеркнули в ведомстве.Там указали на то, что "несмотря на отсутствие в настоящее время на сайте посольства Украины в Швеции ссылки на украинский иностранный легион, едва ли можно сомневаться, что вербовка шведов осуществляется украинской дипмиссией по другим каналам".На Смоленской площади привели данные Минобороны России, согласно которым на Украине находились до 90 шведских наемников, 25 из которых уже уничтожены.Дипломаты посоветовали "помнить об этом всем, и не только шведам, кто вынашивает планы заняться вооруженной деятельностью против российских войск в зоне проведения специальной военной операции"."Власти зарубежных стран должны знать это и нести ответственность за их судьбы", — заключили в министерстве.

https://ria.ru/20240330/naemniki-1936883209.html

https://ria.ru/20240322/naemniki-1934830967.html

https://ria.ru/20240326/naemniki-1935794477.html

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