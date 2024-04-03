https://ria.ru/20240403/moshenniki-1937571144.html

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 03.04.2024

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники стали массово обзванивать пострадавших от финансовых пирамид, предлагая "помощь в возврате средств", рассказала официальный представитель МВД Ирина... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:29

2024-04-03T13:29

2024-04-03T15:48

россия

ирина волк

происшествия

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Мошенники стали массово обзванивать пострадавших от финансовых пирамид, предлагая "помощь в возврате средств", рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. "Мои коллеги из Следственного департамента МВД России рассказали мне, что злоумышленники обзванивают граждан, пострадавших от финансовых пирамид (в основном, от Finiko), представляются экспертами юридической компании и предлагают помощь вкладчикам в возврате денежных средств, которые те вложили в финансовую организацию", — написала она. Мошенники пытаются заставить людей поверить в возможность быстрого возврата денег — и обманывают по второму кругу. "Аферисты входят в доверие к гражданам, показывая свою осведомленность об их финансовых операциях. Затем просят заключить договор якобы для вывода денежных средств, а затем — прислать персональные данные. Согласно их легенде, это необходимо, чтобы узнать, где именно находятся денежные средства, которые пострадавшие ранее вложили в пирамиду", — добавила Волк. Позднее с зарубежных номеров звонят "сотрудники банков" и рассказывают, что для вывода денег нужно прислать фотографию с развернутым паспортом и оплатить "страховку в десять процентов от суммы счета". Мошенники уверяют, что после транзакции эта сумма вернется. А иногда, отметила Волк, злоумышленники убеждают вкладчиков в необходимости заключения договоров на оказание платных юридических услуг. В подтверждение своих слов аферисты могут присылать копии поддельных распорядительных актов госорганов. "Обо всех обращениях подозрительных лиц, предлагающих возврат, компенсации и другие возможности получения денег, сообщайте в правоохранительные органы", — написала официальный представитель МВД.Она призвала россиян сохранять бдительность.

https://ria.ru/20240121/mvd-1922643800.html

https://ria.ru/20240329/moshenniki-1936723622.html

https://ria.ru/20240110/tsb-1920492601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, ирина волк, происшествия