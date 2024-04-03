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Итоги выборов стали показателем доверия Путину, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
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16:46 03.04.2024 (обновлено: 16:57 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937643038.html
Итоги выборов стали показателем доверия Путину, заявил Мишустин
Итоги выборов стали показателем доверия Путину, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
Итоги выборов стали показателем доверия Путину, заявил Мишустин
Итоги президентских выборов стали показателем доверия Путину и его курсу, в этом залог наших успехов сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:46
2024-04-03T16:57
политика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Итоги президентских выборов стали показателем доверия Путину и его курсу, в этом залог наших успехов сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин."Особенно хочу подчеркнуть, что все результаты, о которых я говорил, стали возможны только благодаря консолидации общества вокруг нашего президента и его программы развития. И итоги прошедших выборов стали показателем огромного доверия Владимиру Владимировичу Путину и его курсу. И это, если хотите, важнейший залог наших успехов", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240321/putin-1934674026.html
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политика, михаил мишустин, россия, госдума рф
Политика, Михаил Мишустин, Россия, Госдума РФ
Итоги выборов стали показателем доверия Путину, заявил Мишустин

Мишустин назвал итоги выборов показателем доверия Путину и его курсу

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Итоги президентских выборов стали показателем доверия Путину и его курсу, в этом залог наших успехов сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин.
"Особенно хочу подчеркнуть, что все результаты, о которых я говорил, стали возможны только благодаря консолидации общества вокруг нашего президента и его программы развития. И итоги прошедших выборов стали показателем огромного доверия Владимиру Владимировичу Путину и его курсу. И это, если хотите, важнейший залог наших успехов", - сказал Мишустин.
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