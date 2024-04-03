https://ria.ru/20240403/mishustin-1937643038.html

Итоги выборов стали показателем доверия Путину, заявил Мишустин

Итоги выборов стали показателем доверия Путину, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024

Итоги выборов стали показателем доверия Путину, заявил Мишустин

Итоги президентских выборов стали показателем доверия Путину и его курсу, в этом залог наших успехов сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:46

2024-04-03T16:46

2024-04-03T16:57

политика

михаил мишустин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Итоги президентских выборов стали показателем доверия Путину и его курсу, в этом залог наших успехов сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.В среду в Госдуме проходит отчет о работе правительства РФ в 2023 году, на пленарном заседании выступил с докладом председатель кабмина Михаил Мишустин."Особенно хочу подчеркнуть, что все результаты, о которых я говорил, стали возможны только благодаря консолидации общества вокруг нашего президента и его программы развития. И итоги прошедших выборов стали показателем огромного доверия Владимиру Владимировичу Путину и его курсу. И это, если хотите, важнейший залог наших успехов", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240321/putin-1934674026.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, михаил мишустин, россия, госдума рф