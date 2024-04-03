https://ria.ru/20240403/mishustin-1937609400.html

Мишустин назвал малое и среднее предпринимательство основой туризма

Мишустин назвал малое и среднее предпринимательство основой туризма - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин назвал малое и среднее предпринимательство основой туризма

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал малое и среднее предпринимательство основой туризма и отметил, что туристическое МСП является наиболее... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:27

2024-04-03T15:27

2024-04-03T15:27

туризм

экономика

россия

михаил мишустин

дмитрий чернышенко

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал малое и среднее предпринимательство основой туризма и отметил, что туристическое МСП является наиболее патриотичным направлением. "Малый и средний бизнес - основа для туризма. Это же прекрасно, когда люди, которые живут в своем регионе, могут и что-то заработать, и показать свой край для людей. Это, наверное, самое такое патриотическое направление для малого и среднего предпринимательства, которое можно в нынешних условиях предложить", - сказал Мишустин на ежегодном отчете правительства в Госдуме, отвечая на вопрос о том, планирует ли правительство принять меры для увеличения доли участия МСП для создания туристической инфраструктуры. Премьер добавил, что развитие туризма имеет самый большой мультипликационный эффект на экономику, потому что он создает смежные отрасли. Он добавил, что в частности в гостиничном бизнесе, привлеченные кредиты в 2023 году по линии МСП достигли 95 миллиардов, это в три раза больше по сравнению с показателями 2022 года. "Идет мощнейший приток инвестиций в эту сферу. И люди хотят отдыхать в своей стране", - сказал Мишустин. "Результат, ну я не имею права в Думе так сказать, но результат (по работе в сфере развития туризма - ред.), хоть и промежуточный, но есть", - заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, который курирует направление туризма в правительстве РФ.

https://ria.ru/20240403/pravitelstvo-1937523943.html

https://ria.ru/20231011/dokhody-1902066245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году