https://ria.ru/20240403/mishustin-1937603125.html

Бюджет не может исполняться равномерно в течение года, заявил Мишустин

Бюджет не может исполняться равномерно в течение года, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024

Бюджет не может исполняться равномерно в течение года, заявил Мишустин

Бюджет России не может постоянно исполняться равномерно, но это "не страшно", главное, что по основным процедурам установлены предельные сроки, заявил... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T15:08

2024-04-03T15:08

2024-04-03T15:16

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

михаил мишустин

правительство рф

госдума рф

экономика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937559382_0:93:3038:1803_1920x0_80_0_0_555a8b23ac982afa6baed6d572e51c7f.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Бюджет России не может постоянно исполняться равномерно, но это "не страшно", главное, что по основным процедурам установлены предельные сроки, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Бюджет не может исполняться по 1/12 равномерно каждый месяц, это очевидно, это зависит от соответствующих объективных факторов... Здесь неравномерности не страшны абсолютно, у нас, что самое главное, что произошло, что мы в целях повышения бюджетной эффективности для ускорения доведения бюджетных средств установили предельные сроки", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства РФ за 2023 год в Госдуме.

https://ria.ru/20240403/pravitelstvo-1937523943.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, михаил мишустин, правительство рф, госдума рф, экономика, россия