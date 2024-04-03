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Бюджет не может исполняться равномерно в течение года, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
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15:08 03.04.2024 (обновлено: 15:16 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937603125.html
Бюджет не может исполняться равномерно в течение года, заявил Мишустин
Бюджет не может исполняться равномерно в течение года, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
Бюджет не может исполняться равномерно в течение года, заявил Мишустин
Бюджет России не может постоянно исполняться равномерно, но это "не страшно", главное, что по основным процедурам установлены предельные сроки, заявил... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T15:08
2024-04-03T15:16
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
михаил мишустин
правительство рф
госдума рф
экономика
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Бюджет России не может постоянно исполняться равномерно, но это "не страшно", главное, что по основным процедурам установлены предельные сроки, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."Бюджет не может исполняться по 1/12 равномерно каждый месяц, это очевидно, это зависит от соответствующих объективных факторов... Здесь неравномерности не страшны абсолютно, у нас, что самое главное, что произошло, что мы в целях повышения бюджетной эффективности для ускорения доведения бюджетных средств установили предельные сроки", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства РФ за 2023 год в Госдуме.
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отчет мишустина о работе правительства в 2023 году, михаил мишустин, правительство рф, госдума рф, экономика, россия
Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Госдума РФ, Экономика, Россия
Бюджет не может исполняться равномерно в течение года, заявил Мишустин

Мишустин: бюджет не может исполняться равномерно в течение года, это не страшно

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Бюджет России не может постоянно исполняться равномерно, но это "не страшно", главное, что по основным процедурам установлены предельные сроки, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"Бюджет не может исполняться по 1/12 равномерно каждый месяц, это очевидно, это зависит от соответствующих объективных факторов... Здесь неравномерности не страшны абсолютно, у нас, что самое главное, что произошло, что мы в целях повышения бюджетной эффективности для ускорения доведения бюджетных средств установили предельные сроки", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов в ходе отчета о работе правительства РФ за 2023 год в Госдуме.
Мишустин на пленарном заседании в Государственной Думе
"Сложный период успешно пройден". Мишустин выступил с отчетом в Госдуме
Вчера, 14:00
 
Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 годуМихаил МишустинПравительство РФГосдума РФЭкономикаРоссия
 
 
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