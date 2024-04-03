https://ria.ru/20240403/mishustin-1937588038.html

Мишустин поручил разобраться с задержками выдачи больничных листов

Мишустин поручил разобраться с задержками выдачи больничных листов - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин поручил разобраться с задержками выдачи больничных листов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что поручил министерству здравоохранения довести информацию до регионов о единых правилах выдачи больничных листов и РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:21

2024-04-03T14:21

2024-04-03T14:21

общество

здоровье - общество

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смоленская область

михаил мишустин

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что поручил министерству здравоохранения довести информацию до регионов о единых правилах выдачи больничных листов и обещал разбираться с каждым фактом отказа выдачи таких листов. В рамках отчета правительства в Госдуме Мишустину рассказали про обращение жительницы Смоленской области, где женщина не могла получить больничный лист в связи с обследованием ее ребенка на предмет тяжелого и трудно диагностируемого заболевания. "В случае конкретных фактов отказа, я просто прошу Минздрав дать нам эти факты, будем разбираться по каждому случаю отдельно, и я уже дал поручение Минздраву, чтобы обратили внимание регионов и руководителей региональных минздравов, что данный вопрос нормативно урегулирован, и чтобы они довели эту информацию до медработников ", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос, есть ли необходимость для внесений изменений в нормативно-правовые акты, чтобы такие случаи не повторялись. Он подчеркнул, что данный вопрос нормативно урегулирован, есть приказ Минздрава, по которому в стране установлены единые правила для выдачи врачами больничных листов, в том числе по уходу за ребенком. "Но для того, чтобы поставить диагноз, если нужны дополнительные исследования для малыша... органы пищеварения, дыхания исследовать нужно, то комиссия имеет возможность выделять такой больничный лист, и это урегулировано нормативно", - добавил Мишустин.

https://radiosputnik.ru/20240221/bolnichnyy-1928846952.html

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общество, здоровье - общество, россия, смоленская область, михаил мишустин, госдума рф