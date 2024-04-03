https://ria.ru/20240403/mishustin-1937571602.html

Мишустин рассказал о закупках школьных автобусов в 2023 году

Мишустин рассказал о закупках школьных автобусов в 2023 году - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин рассказал о закупках школьных автобусов в 2023 году

Почти 3 тысячи школьных автобусов получили российские регионы в 2023 году, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:32

2024-04-03T13:32

2024-04-03T13:32

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Почти 3 тысячи школьных автобусов получили российские регионы в 2023 году, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Премьер рассказал о строительстве и обновлении дошкольных и школьных учреждений в стране. "А если до занятий долго добираться, то помогают школьные автобусы. В российские субъекты поставили почти 3 тысячи таких машин в 2023 году", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240403/mishustin-1937563495.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин, госдума рф