https://ria.ru/20240403/mishustin-1937571602.html
Мишустин рассказал о закупках школьных автобусов в 2023 году
Мишустин рассказал о закупках школьных автобусов в 2023 году - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин рассказал о закупках школьных автобусов в 2023 году
Почти 3 тысячи школьных автобусов получили российские регионы в 2023 году, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:32
2024-04-03T13:32
2024-04-03T13:32
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Почти 3 тысячи школьных автобусов получили российские регионы в 2023 году, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Премьер рассказал о строительстве и обновлении дошкольных и школьных учреждений в стране. "А если до занятий долго добираться, то помогают школьные автобусы. В российские субъекты поставили почти 3 тысячи таких машин в 2023 году", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937563495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о закупках школьных автобусов в 2023 году
Мишустин: более трех тысяч школьных автобусов приобретено в 2022 году