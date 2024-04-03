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Мишустин рассказал о закупках школьных автобусов в 2023 году - РИА Новости, 03.04.2024
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13:32 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937571602.html
Мишустин рассказал о закупках школьных автобусов в 2023 году
Мишустин рассказал о закупках школьных автобусов в 2023 году - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин рассказал о закупках школьных автобусов в 2023 году
Почти 3 тысячи школьных автобусов получили российские регионы в 2023 году, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:32
2024-04-03T13:32
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Почти 3 тысячи школьных автобусов получили российские регионы в 2023 году, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Премьер рассказал о строительстве и обновлении дошкольных и школьных учреждений в стране. "А если до занятий долго добираться, то помогают школьные автобусы. В российские субъекты поставили почти 3 тысячи таких машин в 2023 году", - сказал Мишустин.
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о закупках школьных автобусов в 2023 году

Мишустин: более трех тысяч школьных автобусов приобретено в 2022 году

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПередача школьных автобусов правительством Екатеринбурга муниципалитетам Свердловской области
Передача школьных автобусов правительством Екатеринбурга муниципалитетам Свердловской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Передача школьных автобусов правительством Екатеринбурга муниципалитетам Свердловской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Почти 3 тысячи школьных автобусов получили российские регионы в 2023 году, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. Премьер рассказал о строительстве и обновлении дошкольных и школьных учреждений в стране.
"А если до занятий долго добираться, то помогают школьные автобусы. В российские субъекты поставили почти 3 тысячи таких машин в 2023 году", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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