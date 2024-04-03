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Налоговая система должна сокращать неравенство, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
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13:30 03.04.2024 (обновлено: 14:46 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937571326.html
Налоговая система должна сокращать неравенство, заявил Мишустин
Налоговая система должна сокращать неравенство, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024
Налоговая система должна сокращать неравенство, заявил Мишустин
Налоговая система должна не только обеспечивать ресурсами бюджет, она призвана сокращать неравенство в обществе и в социально-экономическом развитии регионов... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:30
2024-04-03T14:46
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Налоговая система должна не только обеспечивать ресурсами бюджет, она призвана сокращать неравенство в обществе и в социально-экономическом развитии регионов РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство. Причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации. Учитывать уровень доходов граждан и компаний. Это особо отмечал глава государства", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год. Премьер напомнил, что президент РФ в своем послании поручил продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени в сторону тех, у кого высокие доходы, снизив нагрузку на семьи с детьми и стимулируя бизнес вкладывать средства в развитие. "И нам вместе с вами, уважаемые депутаты, предстоит это решить. Вы хорошо знаете интересы и потребности своих избирателей, процессы, которые происходят в регионах, запросы бизнеса и общественных институтов", - сказал он, обращаясь к депутатам. "Предстоящие изменения в налоговой сфере должны в первую очередь работать на благо людей, экономики и нашей страны в целом", - подчеркнул глава правительства.
https://ria.ru/20240402/nalog-1937295167.html
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Налоговая система должна сокращать неравенство, заявил Мишустин

Мишустин: налоговая система должна снижать неравенство в развитии регионов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Налоговая система должна не только обеспечивать ресурсами бюджет, она призвана сокращать неравенство в обществе и в социально-экономическом развитии регионов РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство. Причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации. Учитывать уровень доходов граждан и компаний. Это особо отмечал глава государства", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год.
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Премьер напомнил, что президент РФ в своем послании поручил продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени в сторону тех, у кого высокие доходы, снизив нагрузку на семьи с детьми и стимулируя бизнес вкладывать средства в развитие.
"И нам вместе с вами, уважаемые депутаты, предстоит это решить. Вы хорошо знаете интересы и потребности своих избирателей, процессы, которые происходят в регионах, запросы бизнеса и общественных институтов", - сказал он, обращаясь к депутатам.
"Предстоящие изменения в налоговой сфере должны в первую очередь работать на благо людей, экономики и нашей страны в целом", - подчеркнул глава правительства.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
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