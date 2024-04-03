https://ria.ru/20240403/mishustin-1937571326.html

Налоговая система должна сокращать неравенство, заявил Мишустин

Налоговая система должна сокращать неравенство, заявил Мишустин - РИА Новости, 03.04.2024

Налоговая система должна сокращать неравенство, заявил Мишустин

Налоговая система должна не только обеспечивать ресурсами бюджет, она призвана сокращать неравенство в обществе и в социально-экономическом развитии регионов... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:30

2024-04-03T13:30

2024-04-03T14:46

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Налоговая система должна не только обеспечивать ресурсами бюджет, она призвана сокращать неравенство в обществе и в социально-экономическом развитии регионов РФ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство. Причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации. Учитывать уровень доходов граждан и компаний. Это особо отмечал глава государства", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2023 год. Премьер напомнил, что президент РФ в своем послании поручил продумать подходы к модернизации фискальной системы для более справедливого распределения налогового бремени в сторону тех, у кого высокие доходы, снизив нагрузку на семьи с детьми и стимулируя бизнес вкладывать средства в развитие. "И нам вместе с вами, уважаемые депутаты, предстоит это решить. Вы хорошо знаете интересы и потребности своих избирателей, процессы, которые происходят в регионах, запросы бизнеса и общественных институтов", - сказал он, обращаясь к депутатам. "Предстоящие изменения в налоговой сфере должны в первую очередь работать на благо людей, экономики и нашей страны в целом", - подчеркнул глава правительства.

https://ria.ru/20240402/nalog-1937295167.html

https://ria.ru/20240101/vychety-1919307170.html

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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году