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Мишустин рассказал о постройке новых дорог - РИА Новости, 03.04.2024
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13:27 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937569995.html
Мишустин рассказал о постройке новых дорог
Мишустин рассказал о постройке новых дорог - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин рассказал о постройке новых дорог
Более 31 тысячи километров дорог было построено и отремонтировано в России по итогам 2023 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:27
2024-04-03T13:27
россия
михаил мишустин
госдума рф
москва
казань
общество
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Более 31 тысячи километров дорог было построено и отремонтировано в России по итогам 2023 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. "Цели в дорожном строительстве, которые ставил президент, уже во многом достигнуты, а по ряду показателей – перевыполнены. На конец прошлого года соответствовали всем нормативам, стали удобнее и безопаснее около 53% региональных дорог и свыше двух третей – опорных", - отметил глава кабмина. "По всей стране создано и отремон­тировано более 31 тысячи километров шоссе. Открыли движение на скоростной трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани. Важнейший проект. Это и новые рабочие места, и качество жизни людей. Дальше будем развивать такой маршрут, как и многие другие", - добавил Мишустин.
https://realty.ria.ru/20240301/dorogi-1930521728.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, москва, казань, общество, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Москва, Казань, Общество, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин рассказал о постройке новых дорог

Мишустин: в России за год построили и отремонтировали 31 тысячу километров дорог

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Более 31 тысячи километров дорог было построено и отремонтировано в России по итогам 2023 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
"Цели в дорожном строительстве, которые ставил президент, уже во многом достигнуты, а по ряду показателей – перевыполнены. На конец прошлого года соответствовали всем нормативам, стали удобнее и безопаснее около 53% региональных дорог и свыше двух третей – опорных", - отметил глава кабмина.
"По всей стране создано и отремон­тировано более 31 тысячи километров шоссе. Открыли движение на скоростной трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани. Важнейший проект. Это и новые рабочие места, и качество жизни людей. Дальше будем развивать такой маршрут, как и многие другие", - добавил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарной сессии Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики
Мишустин: уделим внимание приведению региональных дорог в норму
1 марта, 15:57
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФМоскваКазаньОбществоОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
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