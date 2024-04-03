https://ria.ru/20240403/mishustin-1937569995.html

Мишустин рассказал о постройке новых дорог

Мишустин рассказал о постройке новых дорог - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин рассказал о постройке новых дорог

Более 31 тысячи километров дорог было построено и отремонтировано в России по итогам 2023 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:27

2024-04-03T13:27

2024-04-03T13:27

россия

михаил мишустин

госдума рф

москва

казань

общество

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Более 31 тысячи километров дорог было построено и отремонтировано в России по итогам 2023 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. "Цели в дорожном строительстве, которые ставил президент, уже во многом достигнуты, а по ряду показателей – перевыполнены. На конец прошлого года соответствовали всем нормативам, стали удобнее и безопаснее около 53% региональных дорог и свыше двух третей – опорных", - отметил глава кабмина. "По всей стране создано и отремон­тировано более 31 тысячи километров шоссе. Открыли движение на скоростной трассе М-12 "Восток" от Москвы до Казани. Важнейший проект. Это и новые рабочие места, и качество жизни людей. Дальше будем развивать такой маршрут, как и многие другие", - добавил Мишустин.

https://realty.ria.ru/20240301/dorogi-1930521728.html

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москва

казань

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Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, госдума рф, москва, казань, общество, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году