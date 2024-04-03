https://ria.ru/20240403/mishustin-1937568979.html
Мишустин рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
Мишустин рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
Около 3,5 тысяч объектов первичного звена здравоохранения создали или реконструировали в РФ за последние три года, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:21
2024-04-03T13:21
2024-04-03T13:23
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Около 3,5 тысяч объектов первичного звена здравоохранения создали или реконструировали в РФ за последние три года, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. "В 2021 году по поручению президента запустили, как вы знаете, модернизацию первичного звена, куда чаще всего обращаются люди. За последние три года создано и реконструировано порядка 3,5 тысяч таких объектов. Многие отремонтированы", - рассказал Мишустин.
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937560464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
Мишустин рассказал о создании новых объектов первичного звена здравоохранения