https://ria.ru/20240403/mishustin-1937568979.html

Мишустин рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения

Мишустин рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения

Около 3,5 тысяч объектов первичного звена здравоохранения создали или реконструировали в РФ за последние три года, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:21

2024-04-03T13:21

2024-04-03T13:23

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Около 3,5 тысяч объектов первичного звена здравоохранения создали или реконструировали в РФ за последние три года, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. "В 2021 году по поручению президента запустили, как вы знаете, модернизацию первичного звена, куда чаще всего обращаются люди. За последние три года создано и реконструировано порядка 3,5 тысяч таких объектов. Многие отремонтированы", - рассказал Мишустин.

https://ria.ru/20240403/mishustin-1937560464.html

россия

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Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году