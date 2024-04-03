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Мишустин рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 03.04.2024
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13:21 03.04.2024 (обновлено: 13:23 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937568979.html
Мишустин рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
Мишустин рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
Около 3,5 тысяч объектов первичного звена здравоохранения создали или реконструировали в РФ за последние три года, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:21
2024-04-03T13:23
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Около 3,5 тысяч объектов первичного звена здравоохранения создали или реконструировали в РФ за последние три года, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год. "В 2021 году по поручению президента запустили, как вы знаете, модернизацию первичного звена, куда чаще всего обращаются люди. За последние три года создано и реконструировано порядка 3,5 тысяч таких объектов. Многие отремонтированы", - рассказал Мишустин.
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения

Мишустин рассказал о создании новых объектов первичного звена здравоохранения

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. 3 апреля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. 3 апреля 2024
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Около 3,5 тысяч объектов первичного звена здравоохранения создали или реконструировали в РФ за последние три года, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
Премьер в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год.
"В 2021 году по поручению президента запустили, как вы знаете, модернизацию первичного звена, куда чаще всего обращаются люди. За последние три года создано и реконструировано порядка 3,5 тысяч таких объектов. Многие отремонтированы", - рассказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Мишустин рассказал о выплатах сотрудникам первичного звена здравоохранения
Вчера, 13:00
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинГосдума РФОтчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
 
 
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