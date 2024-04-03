https://ria.ru/20240403/mishustin-1937564291.html
Мишустин рассказал, как планируют снять барьеры по использованию БПЛА
Мишустин рассказал, как планируют снять барьеры по использованию БПЛА - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин рассказал, как планируют снять барьеры по использованию БПЛА
Правительство РФ планирует "аккуратно снимать" барьеры, которые сдерживают более активное использование беспилотников в экономике, сообщил в ходе ежегодного... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:10
2024-04-03T13:10
2024-04-03T13:10
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ планирует "аккуратно снимать" барьеры, которые сдерживают более активное использование беспилотников в экономике, сообщил в ходе ежегодного отчета в Госдуме премьер-министр России Михаил Мишустин. "Теперь о беспилотных авиационных системах. Приняли стратегию развития этого важного направления. Утвердили национальный проект. Сегодня мы детально понимаем, как будем двигаться дальше. Для достижения практических результатов начнем аккуратно снимать барьеры, которые сдерживают более активное использование беспилотников в экономике", - сказал он.
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин рассказал, как планируют снять барьеры по использованию БПЛА
Мишустин: власти аккуратно снимут барьеры, сдерживающие использование БПЛА