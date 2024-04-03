https://ria.ru/20240403/mishustin-1937564291.html

Мишустин рассказал, как планируют снять барьеры по использованию БПЛА

Мишустин рассказал, как планируют снять барьеры по использованию БПЛА - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин рассказал, как планируют снять барьеры по использованию БПЛА

Правительство РФ планирует "аккуратно снимать" барьеры, которые сдерживают более активное использование беспилотников в экономике, сообщил в ходе ежегодного... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:10

2024-04-03T13:10

2024-04-03T13:10

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство РФ планирует "аккуратно снимать" барьеры, которые сдерживают более активное использование беспилотников в экономике, сообщил в ходе ежегодного отчета в Госдуме премьер-министр России Михаил Мишустин. "Теперь о беспилотных авиаци­онных системах. Приняли стратегию развития этого важного направления. Утвердили национальный проект. Сегодня мы детально понимаем, как будем двигаться дальше. Для достижения практических результатов начнем аккуратно снимать барьеры, которые сдерживают более активное использование беспилотников в экономике", - сказал он.

https://ria.ru/20240322/proekt-1934860193.html

россия

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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году