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Мишустин рассказал о развитии службы занятости населения - РИА Новости, 03.04.2024
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13:06 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/mishustin-1937562978.html
Мишустин рассказал о развитии службы занятости населения
Мишустин рассказал о развитии службы занятости населения - РИА Новости, 03.04.2024
Мишустин рассказал о развитии службы занятости населения
Правительство России ведет работу по модернизации службы занятости населения, создает дополнительные возможности для трудоустройства людей с разными... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:06
2024-04-03T13:06
россия
михаил мишустин
госдума рф
общество
отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство России ведет работу по модернизации службы занятости населения, создает дополнительные возможности для трудоустройства людей с разными компетенциями, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства. "Создаем дополнительные возможности для трудоустройства людей с разными компетенциями. Запустили модернизацию службы занятости. Кстати, открылось уже более 400 современных кадровых центров. Там помогают найти вакансию с учетом индивидуальной ситуации, в том числе – если человек захочет, ему предлагают временные работы. В прошлом году их получили примерно 100 тысяч граждан. Еще почти 200 тысяч прошли переобучение. И большинство приступило к профессиональной деятельности", - рассказал премьер-министр. Мишустин также отметил, что кабмин реализует программу стимулирования найма, благодаря которой трудоустроились 50 тысяч человек. "Людям, находящимся в сложной ситуации, можно поправить финансовое положение, заключив социальный контракт. И получить помощь с открытием своего дела, переквалификацией или ведением подсобного хозяйства. В прошлом году этим воспользовалось порядка 700 тысяч человек. И три четверти из них существенно улучшили собственные доходы", - добавил глава правительства. Он подчеркнул, что механизм социального контракта будет развиваться и дальше. -0-
https://ria.ru/20240308/trudoustroystvo-1931848758.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, общество, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество, Отчет Мишустина о работе правительства в 2023 году
Мишустин рассказал о развитии службы занятости населения

Правительство создает возможности трудоустройства людей с разными компетенциями

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство России ведет работу по модернизации службы занятости населения, создает дополнительные возможности для трудоустройства людей с разными компетенциями, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства.
"Создаем дополнительные возможности для трудоустройства людей с разными компетенциями. Запустили модернизацию службы занятости. Кстати, открылось уже более 400 современных кадровых центров. Там помогают найти вакансию с учетом индивидуальной ситуации, в том числе – если человек захочет, ему предлагают временные работы. В прошлом году их получили примерно 100 тысяч граждан. Еще почти 200 тысяч прошли переобучение. И большинство приступило к профессиональной деятельности", - рассказал премьер-министр.
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Мишустин также отметил, что кабмин реализует программу стимулирования найма, благодаря которой трудоустроились 50 тысяч человек.
"Людям, находящимся в сложной ситуации, можно поправить финансовое положение, заключив социальный контракт. И получить помощь с открытием своего дела, переквалификацией или ведением подсобного хозяйства. В прошлом году этим воспользовалось порядка 700 тысяч человек. И три четверти из них существенно улучшили собственные доходы", - добавил глава правительства.
Он подчеркнул, что механизм социального контракта будет развиваться и дальше. -0-
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