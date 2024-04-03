https://ria.ru/20240403/mishustin-1937562978.html

Мишустин рассказал о развитии службы занятости населения

Мишустин рассказал о развитии службы занятости населения - РИА Новости, 03.04.2024

Мишустин рассказал о развитии службы занятости населения

Правительство России ведет работу по модернизации службы занятости населения, создает дополнительные возможности для трудоустройства людей с разными... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T13:06

2024-04-03T13:06

2024-04-03T13:06

россия

михаил мишустин

госдума рф

общество

отчет мишустина о работе правительства в 2023 году

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство России ведет работу по модернизации службы занятости населения, создает дополнительные возможности для трудоустройства людей с разными компетенциями, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства. "Создаем дополнительные возможности для трудоустройства людей с разными компетенциями. Запустили модернизацию службы занятости. Кстати, открылось уже более 400 современных кадровых центров. Там помогают найти вакансию с учетом индивидуальной ситуации, в том числе – если человек захочет, ему предлагают временные работы. В прошлом году их получили примерно 100 тысяч граждан. Еще почти 200 тысяч прошли переобучение. И большинство приступило к профессиональной деятельности", - рассказал премьер-министр. Мишустин также отметил, что кабмин реализует программу стимулирования найма, благодаря которой трудоустроились 50 тысяч человек. "Людям, находящимся в сложной ситуации, можно поправить финансовое положение, заключив социальный контракт. И получить помощь с открытием своего дела, переквалификацией или ведением подсобного хозяйства. В прошлом году этим воспользовалось порядка 700 тысяч человек. И три четверти из них существенно улучшили собственные доходы", - добавил глава правительства. Он подчеркнул, что механизм социального контракта будет развиваться и дальше. -0-

https://ria.ru/20240308/trudoustroystvo-1931848758.html

https://ria.ru/20231205/plan-1913862865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, госдума рф, общество, отчет мишустина о работе правительства в 2023 году